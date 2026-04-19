Уже у найближчий четвер, 23 квітня, вихідці з шести громад Донецької області зможуть отримати консультації від Пенсійного фонду у різних куточках України. Куди звертатися ВПО з Комарської, Курахівської, Марʼїнської, Новогродівської, Очеретинської та Покровської громад — читайте далі.

Про можливість повідомили на сторінці Курахівської МВА.

Упродовж тижня фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області проведуть консультативні онлайн-зустрічі з ВПО в гуманітарних хабах у різних регіонах країни. Звернутися можна буде з такими питаннями:

пенсійне забезпечення;

призначення та виплати житлових субсидій, пільг;

страхові та соціальні виплати тощо.

Де та коли Пенсійний фонд проведе зустрічі

Найближчі дати прийому фахівців — 23 квітня, а триватимуть вони з 11 до 12 години. Перелік адрес для громад публікуємо нижче.

Комаровська громада:

Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Каштанова, 27а;

Дніпропетровська обл., с-ще Покровське, вул. Яворницького, 128.

Курахівська громада:

Дніпропетровська обл., с-ще Слобожанське, вул. Виробнича, 23.

Марʼїнська громада:

Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Центральна, 38/2;

Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Б. Хмельницького, 39.

Новогродівська громада:

Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. В. Лобановського, 10.

Очеретинська громада:

Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Повстання, 1а.

Покровська громада

Львівська обл., м. Шептицький, вул. Сокальська, 16;

Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 21;

м. Чернівці, вул. Головна, 128.

Нагадаємо, безоплатні юридичні консультації можуть отримати ВПО Добропільської громади 21 квітня. Цього разу їх організують у Києві.