Що представники менонітських громад Донеччини писали у листах 1930-х років про Голодомор. Колаж: Вільне Радіо

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Без хліба та грошей — лише залишки гарбузів і лушпиння. Так у 1933 році представники менонітських громад, які жили на півдні та сході України, описували ситуацію в селах Донеччини. Вони писали листи на історичну батьківщину, у яких благали про допомогу. Люди боялися, що без їжі помруть від голоду, а старі хвороби повернуться. Журналісти Вільного Радіо знайшли листи німців про голод на Донеччині та переклали їх.

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Листи представників менонітських громад журналісти Вільного Радіо взяли із сайту проєкту Chortitza, учасники якого збирають історичні документи менонітів із територій України, Польщі та Росії. В архіві зберігаються 146 листів про Голодомор, надісланих у 1930-х роках із територій України та Росії. Фізично листи зберігаються в міському архіві міста Карлсруе, де їх оцифрували та поділилися з проєктом.

Ми відібрали сім листів, написаних з території сучасної Донецької області. Водночас у самих листах місце відправлення часто позначали як Донбас.

Деякі листи нижче адресовані людині, до якої звертаються як до “пана Унру”. Вдалося встановити, що йдеться про Бенджаміна Генріха Унру. Він — російський меноніт, професор, письменник та історик, який через погіршення умов проживання в Україні та Росії переїхав до Німеччини у 1920 році. Від початку перебування в Німеччині він допомагав менонітам з України та Росії емігрувати до Канади й Парагваю.

Його найважливішою працею вважають історичну книгу про міграцію менонітів. Вона містить списки імен, укладені на основі оригінальних документів різних переписів населення менонітів у Західній Пруссії, Україні та Росії.

Бенджамін Генріх Унру (ліворуч) у 1930 році. Фото: Менонітська церква у місті Гошен, що в Індіані у США

“Хто сам цього не пережив, той не знає, які почуття голод пробуджує в людині”

Цей лист написав 11 лютого 1933 року Юліус Тіссен зі станції Фенольної Горлівського району, яка нині є селищем Нью-Йорк Торецької громади.

“Дорогий брате в Господі! Ви, напевно, вже здогадалися, чому я пишу Вам, адже це, безумовно, не перший лист, який Ви отримуєте.

Природа знову оживає, усе вже сповіщає про прихід весни. Але це пробудження природи минає нас, не торкаючись наших почуттів, адже перед очима в нас лише голод і, можливо, навіть голодна смерть.

Хто сам цього не пережив, той не знає, які почуття голод пробуджує в людині. Ми вже прожили багато років, і тепер, на старості літ, нам доводиться ще й страждати від голоду.

Виснажені ревматизмом, ми ходимо згорблені, а до всього цього додається ще й голод. Через голод ми, люди, опустилися настільки низько, що дехто навіть їв падло (тіла померлих тварин, — ред.).

На цьому закінчую листа з надією, що Бог пом’якшить серця тих, хто надішле нам допомогу. Адже Він — той, хто це допускає, але також може й допомогти.

Мене звати Юліус Тіссен”

Лист Юліуса Тіссена зі станції Фенольної Горлівського району від 11 лютого 1933 року. Фото: Chortitza

“Щодня доводиться чути, як діти просять хліба”

Наступного листа написали Йоган та Тіна Нойфельд із Нью-Йорка у 1933 році (точна дата не збереглася). Подружжя згадує у листі своїх дітей: Ганса, Кет, Марію, Грету та Лізель, яким від 1,5 до 10 років.

“Панові професору Беньяміну Унру!

Попри все наше небажання писати Вам і звертатися з проханням підтримати та допомогти нам, ми змушені це зробити через скруту, яка з кожним днем стає дедалі тяжчою. Ми змушені звернутися до Вас і благати: “Підтримайте нас!”

Адже коли щодня доводиться чути, як діти просять хліба, а ми, батьки, зі зболеними та хворими серцями не можемо їм допомогти, то здається, ніби милосердного Бога більше немає.

Але попри все ми хочемо вірити й сподіватися. Навіть якщо це означає, що великий Бог, аби допомогти нам посеред наших сліз, скористається допомогою інших людей.

Спираючись на Слово Боже, ми встоїмо і не похитнемося, Євангеліє від Матвія, розділ 7, вірш 7.

Ваші брати й сестри у вірі,

Йоган та Тіна Нойфельд

Ми є членами Нью-Йоркської громади менонітських братів.”

Лист Йогана та Тіни Нойфельд із Нью-Йорка Донецької області від 1933 року. Фото: Chortitza

“В нас уже нічого не залишилося, що допомогло б нам вижити”

Якоб Льовен написав листа зі станції Фенольної, яка нині є селищем Нью-Йорк Торецької громади, 11 лютого 1933 року:

“Сьогодні сонце так лагідно світить у вікно, як не світило вже давно. Своїми теплими променями воно пробуджує весну. Навіть ми оживаємо від цього видовища й дивимося на світ із більшою надією, ніж дає підстав наше становище.

Навіть ми, люди, відчуваємо радісне піднесення, споглядаючи це, і з надією дивимося в майбутнє — на той час, коли обставини дозволять нам більшого.

Я теж із надією чекаю на порятунок. І, сповнений цієї надії, пишу Вам із проханням про допомогу.

Пане Унру, Ви навіть не уявляєте, якого болю завдає голод. Він гризе людей, і ми озираємося навкруги в пошуках допомоги.

Адже в нас уже нічого не залишилося, що допомогло б нам вижити. Тож, будь ласка, не засуджуйте мене за те, що я благаю Вас про допомогу.

Я твердо сподіваюся, що Бог пом’якшить серця людей, які змилосердяться над нами. Бог віддячить вам ще за вашого життя, адже Він усе бачить і все знає.”

Лист Якоба Льовена зі станції Фенольної від 11 лютого 1933 року. Фото: Chortitza

“Діти плачуть і благають написати добрим людям, які не дадуть нам померти з голоду”

Дружина Йозеф Горган написала листа з Ігнатівки Горлівського району 27 січня 1933 року:

“Дорогий брате Беньяміне Унру, ми сердечно вітаємо Вас словами з Псалма 24, вірші 3 і 4. Дорогий пане Унру, маємо невелике прохання до Вас і Вашої громади. Ми просимо всіх заможних дітей Божих: будьте ласкаві сьогодні [заради Бога допомогти] цим бідним дітям через наше велике горе і нужду, яку ми терпимо. Я щиро благаю вас із Божої милості прийняти моє прохання. О, любий Господь бачить і знає все. Мені дуже важко на душі писати це, але любі діти весь час плачуть і благають нас:

«Люба мамо, напиши ж ти цим добрим людям, вони не дадуть нам померти з голоду!”. Тут уже є люди, які померли від голоду. Це жахливо, померло дуже багато людей. О, я хотіла б багато вам написати, але серце сповнене болю і сліз…

Вибачте, любий дядьку, що так погано написала. Я ніде не вчилася, а лише працювала по господарству, тому й не вмію писати краще. Простіть мені. Зараз я та ще троє любих дітей самі вдома. Мій любий чоловік Юліус пішов на роботу. Він мусить важко працювати. Я страждаю і прошу вибачити мені це благання.”

Лист дружини Йозефа Горгана з Ігнатівки Донецької області від 27 січня 1933 року. Фото: Chortitza

Лист дружини Йозефа Горгана з Ігнатівки Донецької області від 27 січня 5 лютого 1933 року. Фото: Chortitza

Лист дружини Йозефа Горгана з Ігнатівки Донецької області від 27 січня 1933 року. Фото: Chortitza

“Не маємо ні хліба, ні грошей, щоб його купити”

Абрахам А. Гісбрехт із Нью-Йорка на Донеччині 8 лютого 1933 року написав:

“Шановний пане Унру!

Цим листом я хочу трохи змалювати Вам наше горе. Я та моя родина, що складається з 6 душ, більше не маємо нашого щоденного хліба. Також не маємо грошей, щоб його купити. Ми просто не знаємо, що нам робити і як бути далі.

І оскільки ми чули, що Ви звідти надсилаєте пожертви до Росії (СРСР, — ред.) для голодуючих, то і я наважуюся благати Вас про допомогу. Якщо це можливо, змилуйтеся над нами, бо якщо я та моя родина не отримаємо підтримки найближчим часом, ми станемо жертвами голоду.

Тому я ще раз прошу Вас, якщо це можливо, допомогти нам через “Торгзін” (наше найближче відділення знаходиться у місті Слов’янськ).”

Для довідки: Торгзін — це радянська система спеціалізованих магазинів і приймалень, яка працювала у 1930–1936 роках. У період Голодомору система фактично перетворилася на інструмент вилучення коштовностей у населення за зниженими цінами в обмін на продукти. Загалом в Україні через “Торгзін” у 1932–1933 роках вилучили десятки тонн золота (у 1932 році — близько 21 тонн, а у 1933 році — майже 45 тонн “золото-брухту”). Коштовними металами радянська влада оплачувала імпортне обладнання.

Лист Абрахама Гізбрехта з колонії Ігнатіївка Донецької області від 8 лютого 1933 року. Фото: Chortitza

Лист Абрахама Гізбрехта з колонії Ігнатіївка Донецької області від 8 лютого 1933 року. Фото: Chortitza

“Отримати якусь допомогу тут немає жодної надії”

Того ж дня односелець Йозефа Петер Вільгельм Янцен написав такого листа:

“Нас троє — непрацездатні брати й сестри. Мій організм ще в дитинстві через хворобу став повністю скаліченим. Мої сестри, яким уже близько 60 років, також страждають від подагри та ревматизму суглобів. В однієї з них руки й ноги зовсім покручені через подагру.

Ще з осені ми не отримували жодного хліба. Наша їжа складається з гарбузів, буряків та брудного лушпиння, але й цьому зовсім скоро настане кінець. Отримати якусь допомогу тут немає жодної надії.

Щиро благаємо: можливо, знайдуться співчутливі серця, які відкриють свої милосердні руки й допоможуть нам у нашій біді. Ми молимо Господа, щоб Він благословив і винагородив Вас за все, що Ви для нас зробите. Без Вашої допомоги ми страшенно потерпаємо від голоду. Ще раз з усього серця просимо не забувати нас і, якщо можливо, допомогти якнайшвидше.

Наперед вдячні Вам, брати та сестри Янцен.”

Лист Петера Вільгельма Янцена з Нью-Йорка Донецької області від 8 лютого 1933 року. Фото: Chortitza

Лист Петера Вільгельма Янцена з Нью-Йорка Донецької області від 8 лютого 1933 року. Фото: Chortitza

Родина із трьома хворими в листі просить про допомогу через брак їжі

Герхард Варкентін написав листа з колонії Орлово Донецької області (ймовірно, із села) 5 лютого 1933 року:

“Шановний пане!

Пане Унру, ми також опинилися серед постраждалих, адже наші запаси їжі закінчилися.

Я вже 31 рік страждаю на хворобу (хронічну астму), моя дружина хворіє на захворювання легень, наш 17-річний син теж хворіє.

Ми просимо Вас не залишати нас у біді.

Заздалегідь сподіваємося на Вашу допомогу!”

Лист Герхарда Варкентіна з Орлово Донецької області від 5 лютого 1933 року. Фото: Chortitza

Голодомор 1932–1933 років — це геноцид українського народу, навмисний терор голодом. Радянська влада конфіскувала продовольство в селян під приводом хлібозаготівель. Голод охопив радянську Україну, а також території проживання українців за її межами — Поволжя та Кубань. Масовий голод також був у Білорусі, Західному Сибіру, Казахстані та на Південному Уралі. Внаслідок дій радянської влади загинули сотні тисяч людей у 1932 році та мільйони — у 1933-му. За даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України, внаслідок Голодомору загинули близько 3,9 мільйона українців. Загальні демографічні втрати оцінюють у 4,5 мільйона, оскільки через голод різко впала народжуваність, і близько 600 тисяч немовлят не з’явилися на світ.

Хто такі меноніти, як вони з’явилися на Донеччині та куди поділися

Меноніти — це релігійна спільнота німецьких протестантів, яка виникла у XVI столітті зі швейцарських, голландських та північно-німецьких груп. Головними особливостями представників цієї спільноти є пацифізм, самоврядування, працьовитість, взаємодопомога та стриманість від світського життя. Свою назву вони отримали від свого ведучого проповідника Менно Симонса.

Серед ключових положень цього віровчення було відділення церкви від держави. Церковних керівників обирали демократичним шляхом. Меноніти відрізнялися простим життям без розкоші.

У XVI–XVII століттях через самоізоляцію від держави їх почали репресувати представники католицької церкви та держав. Серед тих, хто запрошував їх до себе, була й Російська імперія, де залишалося чимало незаселених земель. Меноніти славилися як вправні землероби, тому їм пропонували землю для господарювання.

На території сучасної України меноніти заснували чимало колоній. Три хвилі їх переселення зафіксували на території Донеччини. Зокрема, наприкінці XIX століття нові поселення з’явились у верхів’ях Кривого Торця — на території сучасних Бахмутського та Краматорського районів. Зокрема це поселення Кіндратівка, Миколайпілля, Любомирівка та інші.

Так, до революції 1917 року на території сучасної Донеччини заснували десятки населених пунктів із німецькими назвами: селища Нью-Йорк і Мемрик, а також поселення Розенберг, Кіршвальд, Нігенгоф, Шембаум, Грунау, Вікерау, Кронсдорф та інші.

Меноніти почали залишати територію сучасної України поступово. Ще у 1871 році Російська імперія скасувала для них особливий статус і право на внутрішнє самоврядування. Через три роки військова реформа поставила під загрозу їхнє звільнення від служби в армії.

За даними книги “Історія православ’я Донеччини”, у 1897 році на території Бахмутського повіту проживали 185 190 людей, з них менонітів — 6009.

У 1920–1930-ті роки почалися радянські репресії: колективізація, розкуркулення, вилучення майна та переслідування релігійних діячів.

Більшість менонітів, які ще залишалися в Україні на початок Другої світової війни, радянська влада масово депортувала до Сибіру, Казахстану та інших віддалених регіонів СРСР.

Допоміг підготувати цю історичну довідку краєзнавець з Торецька на псевдо Етнографо Донець.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, як селян Бахмутського району знищували під час Голодомору — зерно масово конфіскували, а людей піддавали розкуркуленню та депортації. Ці дані ми взяли з архівних документів Донецького обласного державного архіву. Їхні копії у 2003 році зробив і передав Вільному Радіо колишній старший науковий співробітник Бахмутського краєзнавчого музею Олександр Шаталін.