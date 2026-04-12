Вирок суду. Ілюстративне фото: Pexels

Жительку Лимана засудили до 5 років позбавлення волі за передачу інформації про розташування українських військових. Дані вона надсилала через месенджер знайомому — каже, що не знала про його можливі зв’язки з росіянами.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я засудженої опублікували на порталі “Судова влада України”.

За матеріалами справи, у вересні 2025 року Олена Б. кілька разів передавала інформацію про розміщення військових та техніки Сил оборони України. Зокрема, вона писала про позиції у лісовій місцевості поблизу Лимана та Ямполя, а також повідомляла про артилерійські обстріли.

Повідомлення вона надсилала у приватному чаті знайомому. За її словами, інформацію збирала “на ринках і в місцях скупчення людей” та передавала на його прохання.

У суді обвинувачена повністю визнала провину та розкаялася. Вона заявила, що не знала про можливу причетність співрозмовника до незаконних збройних формувань або Росії.

Суд визнав її винною у поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ в умовах воєнного стану. Такий злочин відноситься до тяжких.

Попри каяття, суд не призначив умовного покарання. Жінці дали 5 років позбавлення волі з відбуванням у тюрмі. Строк рахуватимуть із моменту затримання — з 31 жовтня 2025 року.

Крім того, у неї конфіскували мобільний телефон, з якого вона передавала інформацію, та зобов’язали сплатити понад 14 тисяч гривень за проведення експертизи.

Вирок оголосили 7 квітня 2026 року, його можна оскаржити протягом 30 днів.

