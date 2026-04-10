Звинувачують у переплаті за дрова: справу ексдиректора Лиманського лісгоспу передали до суду

Олексій Приходько. Фото з соцмереж співрозмовника

Справу ексдиректора Лиманського лісгоспу Олексія Приходька розглядатиме суд. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт — колишнього керівника звинувачують у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомили пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора державного підприємства за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Справа ексдиректора Лиманського лісгоспу Олексія Приходька: що відомо

Кримінальне провадження щодо Приходька відкрили у листопаді 2023 року. За версією слідства, обіймаючи посаду директора нині ліквідованого ДП “Лиманське лісове господарство”, чоловік уклав три договори на поставку деревини з компанією “Фаворитторгбуд” за завищеними цінами й попри те, що лісгосп мав власні запаси. Збитки державі оцінюють у понад 1,6 мільйона гривень.

Про підозру у зловживанні службовим становищем Олексію Приходьку повідомили у грудні 2025 року. Тоді ж прокурор наполягав на двомісячному арешті експосадовця, посилаючись на ризик переховування від слідства та можливий вплив на свідків. Однак суд першої інстанції обрав заставу — 90 840 гривень.

У лютому 2026-го прокуратура намагалася оскаржити це рішення, але Дніпровський апеляційний суд залишив його в силі. Так, за матеріалами ухвали, судді погодилися, що ризик втечі є обґрунтованим — Приходьку загрожує до шести років позбавлення волі. Однак аргументи про вплив на свідків відхилили: лісгосп ліквідували, тож відносин підпорядкування більше немає. Крім того, за весь час з середини 2024 року, коли підозрюваний уже знав про провадження, жодних спроб тиску правоохоронці не зафіксували, йдеться у справі.

Зазначимо, що раніше у розмові з Вільним Радіо ексдиректор Лиманського лісгоспу не заперечував факту закупівлі деревини, однак провину не визнав.

“Усе було зроблено відповідно до діючого законодавства. У експертизах різні висновки, одна з них вказує ціну, за яку неможливо поставити деревину”, — казав Приходько.

