Ексдиректора Лиманського лісгоспу Олексія Приходька підозрюють у переплаті 1,6 млн грн за деревину: він заперечує

Богдан Комаровський
Олексій Приходько, який очолював Лиманський лісгосп до ліквідації, нібито переплатив на закупівлі деревини 1,6 мільйона гривень бюджетних коштів. Тепер його підозрюють у зловживанні службовим становищем — ексдиректор це заперечує. 

Про підозру повідомили у прокуратурі Донецької області, а підтвердив її сам ексдиректор ДП “Лиманський лісгосп” Олексій Приходько у коментарі Вільному Радіо. 

За даними правоохоронців, з грудня 2023 по 2024 роки державне підприємство “Лиманське лісове господарство” уклало з підрядником договори на поставку 3 тис. куб. м деревини. Її, кажуть у прокуратурі, закупили за завищеними цінами й попри те, що лісгосп мав власні запаси, якими міг задовольнити потреби місцевого населення та влади. 

 

“Директор держпідприємства, достовірно знаючи, що на момент укладання правочинів вартість лісопродукції з урахуванням витрат на доставку і розвантаження суттєво перевищувала середньоринкову, підписав фінансові документи та надав вказівки бухгалтерії оплатити рахунки”, — йдеться у матеріалах справи. 

Так, уточнюють правоохоронці, постачальник безпідставно отримав понад 1,6 мільйона гривень державних коштів. У розмові з Вільним Радіо Приходько запевняє, що кошти були не бюджетними, а належали підприємству. 

“Усе було зроблено відповідно до діючого законодавства. У експертизах різні висновки, одна з них вказує ціну, за яку неможливо поставити деревину. Судове засідання вже було, але поки без рішення. Наступне — поки не призначили”, — розповів ексдиректор. 

Водночас Приходько не надав деталей справи та попросив звертатися до правоохоронців. Вільне Радіо звернеться до Донецької обласної прокуратури з інформаційним запитом та оновить матеріал щойно вони нададуть відповідь.

Наразі колишньому директору державного підприємства оголосили підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Йому загрожує до 6 років ув’язнення, якщо провину зможуть довести. 

Нагадаємо, НАБУ та САП заявили про викриття організованої злочинної групи, керівником якої є колишній керівник департаменту ЖКГ Донецької ОДА. За даними слідства, фігуранти справи незаконно заволоділи понад 140 млн грн бюджетних коштів, які виділяли для забезпечення теплом і водою Святогірська, Селидового та Українська. Розповідаємо, ким може бути затриманий експосадовець ДонОДА.

