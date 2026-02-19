Ексдиректор ДП "Лиманський лісгосп" Олексій Приходько. Фото: з його особистої сторінки у Facebook

Ексдиректора ліквідованого Лиманського лісгоспу Олексія Приходька, якого підозрюють у переплаті за деревину понад 1,6 мільйона гривень, прокурори просили взяти під варту на два місяці. Суд відхилив це клопотання та обрав м’якший запобіжний захід — заставу майже 100 тисяч гривень. Що відомо про справу експосадовця — розповідаємо далі.

Про ухвалу журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Кримінальне провадження щодо Приходька відкрили ще у листопаді 2023 року. За версією слідства, обіймаючи посаду директора нині ліквідованого ДП “Лиманське лісове господарство”, чоловік уклав три договори на поставку деревини з компанією “Фаворитторгбуд” за завищеними цінами й попри те, що лісгосп мав власні запаси. Збитки державі оцінюють у понад 1,6 мільйона гривень.

Про підозру у зловживанні службовим становищем Олексію Приходьку повідомили у грудні 2025 року. Тоді ж прокурор наполягав на двомісячному арешті експосадовця, посилаючись на ризик переховування від слідства та можливий вплив на свідків. Однак суд першої інстанції обрав заставу — 90 840 гривень.

У лютому 2026-го прокуратура намагалася оскаржити це рішення, але Дніпровський апеляційний суд залишив його в силі. Так, за матеріалами ухвали, судді погодилися, що ризик втечі є обґрунтованим — Приходьку загрожує до шести років позбавлення волі. Однак аргументи про вплив на свідків відхилили: лісгосп ліквідували, тож відносин підпорядкування більше немає. Крім того, за весь час з середини 2024 року, коли підозрюваний уже знав про провадження, жодних спроб тиску правоохоронці не зафіксували, йдеться у справі.

Зазначимо, що раніше у розмові з Вільним Радіо ексдиректор Лиманського лісгоспу не заперечував факту закупівлі деревини, однак провину не визнав.

“Усе було зроблено відповідно до діючого законодавства. У експертизах різні висновки, одна з них вказує ціну, за яку неможливо поставити деревину”, — казав Приходько.

Нагадаємо, правоохоронці виявили на Донеччині нові схеми заволодіння державними коштами й майном загалом на понад 7,5 мільйонів гривень. До справ, стверджують слідчі, причетні колишні та чинні посадовці з ДонОДА, Селидівської міськради та держпідприємства “Добропіллявугілля-видобуток”.