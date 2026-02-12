Представниця Донецької облпрокуратури з одним із фігурантів. Фото: Донецька обласна прокуратура

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Правоохоронці виявили на Донеччині нові схеми заволодіння державними коштами й майном загалом на понад 7,5 мільйонів гривень. До справ, стверджують слідчі, причетні колишні та чинні посадовці з ДонОДА, Селидівської міськради та держпідприємства “Добропіллявугілля-видобуток”.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Так, за даними слідства, начальниця одного з управлінь ДонОДА передала підлеглій свій електронний підпис із доступом до банківської системи. Колишня головна бухгалтерка скористалася цим і протягом трьох років додатково нарахувала собі понад 2,3 млн грн.

Подібну схему правоохоронці задокументували й в Селидівській міській раді, стверджують прокурори. Там начальник відділу нібито не контролював рух коштів і надав доступ до проведення платежів колишній головній спеціалістці відділу. У 2023–2025 роках вона самостійно виплатила собі додаткові 2,2 млн грн заробітної плати.

Ще один епізод ймовірного заволодіння державним майном виявили у державному підприємстві “Добропіллявугілля-видобуток”. Там колишній помічник генерального директора з комерційних питань уклав договір із приватною компанією на обслуговування очисного комбайна, нібито не перевіривши наявність у підрядника досвіду, спеціалістів і умов для виконання робіт. Він також дозволив вивезти обладнання за межі Донецької області.

“У свою чергу, директорка приватного підприємства уклала договір лише для того, щоб отримати доступ до державного майна. Після вивезення очисного комбайна вартістю 2,9 млн грн жодних робіт не проводилося, а техніку державного підприємства привласнили”, — уточнили у прокуратурі.

Фігурантам справ повідомили про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ), шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 ККУ) та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 ККУ). Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи, зазначили в Донецькій обласній прокуратурі.

Нагадаємо, підполковнику одного зі штабів Сил оборони України загрожують до шести років позбавлення волі за нарахування бойових виплат офіцеру, який їх нібито не заслужив, адже не брав участі у боях. Фігурант справи міг вносити неправдиву інформацію до документів, що цей офіцер бере участь у боях на території Краматорського району.