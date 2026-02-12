Представник Донецької спеціалізованої прокуратури поряд із фігурантом справи. Фото: Донецька спеціалізована прокуратура

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Підполковнику одного зі штабів Сил оборони України загрожують до шести років позбавлення волі за нарахування бойових виплат офіцеру, який їх нібито не заслужив, адже не брав участі у боях. Фігурант справи міг вносити неправдиву інформацію до документів, що цей офіцер бере участь у боях на території Краматорського району.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, неправдиві дані до рапортів згаданий підполковник вносив від вересня 2023 року по лютий 2025 року, на підставі чого іншому офіцеру нараховували від 50 до 100 тис. грн “бойових” на місяць.

Загалом, за підрахунками Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, сума збитків державі досягли 1,27 млн грн. Втім, цю суму вже повернули назад у повному обсязі.

Підполковнику інкримінують зловживання службовим становищем і службове підроблення (ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 ККУ), йому вже повідомили про підозру. Максимальне покарання, передбачене за цими статтями, — шість років позбавлення волі.

Нагадаємо, за добу 10-11 лютого війська країни-агресорки скинули на Словʼянськ близько 12 авіабомб. Попри погіршення безпекової ситуації у місті залишають 50 тисяч людей, зокрема діти. Масованої евакуації там не фіксують.