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Дружківчанина покарали за державну зраду. Правоохоронці встановили, що він контактував із представником російської спецслужби та передавав дані про розташування українських військових і техніки.

Про цю справу журналісти Вільного Радіо дізналися з вироку Довгинцівського районного суду Кривого Рогу від 18 червня 2026 року.

За матеріалами справи, після початку повномасштабного вторгнення житель Дружківки співпрацював із представником російської ФСБ навесні 2025 року.

Зокрема, 21 березня 2025 року чоловік надіслав співрозмовнику фотографію та скриншот карти із позначенням території Дружківського заводу. За версією слідства, він повідомив про розміщення там українських військових та техніки.

Через кілька днів, 26 березня, обвинувачений знову передав дані про той самий об’єкт. Тоді він надіслав два скриншоти супутникових карт із позначеними місцями.

Ще один епізод стався 4 квітня 2025 року. Того вечора чоловік відправив співробітнику ФСБ черговий скриншот із позначкою на карті та повідомив, що в цьому місці нібито розвантажували боєприпаси. Згодом його затримали правоохоронці.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав провину. Він підтвердив, що листувався через Telegram із людиною, яка, за його словами, представлялася працівником ФСБ. Підозрюваний повністю визнав провину.

Водночас заявив, що за передану інформацію йому обіцяли наркотичні засоби. Також він стверджував, що надсилав дані про місця, де не було ані військових, ані техніки.

Суд також врахував, що чоловік із Дружківки вже мав судимість. У 2008 році він отримав 11 років ув’язнення за розбій та умисне вбивство за обтяжуючих обставин. З місць позбавлення волі він вийшов у 2018 році.

У підсумку обвинуваченого визнали винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Строк відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання — з 12 серпня 2025 року. Крім того, із нього постановили стягнути понад 4 тисячі гривень витрат на проведення комп’ютерно-технічної експертизи.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали про жителя Вугледара, який розповідав знайомому в окупації про позиції ЗСУ. Суд визнав його винним у державній зраді та засудив на 15 років тюрми.