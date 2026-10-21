Лідія Козловець — історія жінки із села Зелене, яка загинула внаслідок російського обстрілу

Лідія Козловець. Фото: Олександрівська СВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаємо Лідію Козловець, яка більшу частину життя прожила в селі Зелене на Донеччині. Вона працювала на місцевій фермі, а згодом — санітаркою у ФАПі, де допомагала людям. 9 січня 2026 року жінка загинула внаслідок російського удару по її будинку.

Про життя і загибель Лідії Іванівни розповіли на сторінці Олександрівської селищної військової адміністрації.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про дорогу вам людину. Це безкоштовно.

Працювала дояркою на фермі, а згодом — санітаркою у фельдшерсько-акушерському пункті

Лідія Козловець народилася 14 грудня 1957 року. Про її дитинство та юність майже нічого не відомо. У 16 років вона переїхала до села Зелене на Донеччині, де згодом зустріла майбутнього чоловіка. Разом вони створили родину та виховали двох дітей — сина Едуарда й доньку Олену.

Спочатку Лідія Іванівна працювала дояркою на місцевій фермі. Згодом стала санітаркою у фельдшерсько-акушерському пункті й залишалася на цій роботі до виходу на пенсію.

“Її щирість, чуйність та готовність завжди прийти на допомогу назавжди закарбувалися в серцях односельців і всіх, хто її знав”, — переказують слова односельців в адміністрації.

Медичну справу обрала й онука Лідії Іванівни. Нині вона служить у Збройних силах України військовим медиком та асистентом хірурга. На передовій онука допомагає рятувати поранених українських військових.

Загинула внаслідок російського обстрілу

9 січня 2026 року російський безпілотник “Герань-3” влучив у будинок Лідії Іванівни в селі Зелене. Жінка загинула на місці. Її донька Олена зазнала тяжких поранень, але вижила.

Світла пам’ять.