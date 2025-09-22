Перереєструвати авто можна буде через “Дію”, фото: Вільне радіо

У 2025 році українці можуть купувати й продавати легкові авто, мотоцикли чи мопеди через застосунок “Дія”. Договір укладається онлайн, а нові номерні знаки та техпаспорт надсилають Укрпоштою. Але переоформлення доступне лише для фізичних осіб і не частіше, ніж раз на рік. У “Дії” також можна отримати або замінити посвідчення водія, а віднедавна з’явилася також послуга заміни техпаспорта. Детальніше про це — у матеріалі.

“Дія”: переоформлення авто

Як переоформити авто через “Дію”, розповіли в Міністерстві цифрової трансформації у відповідь на запит Вільного Радіо.

Купівлю-продаж авто можна оформити за допомогою смартфона без відвідування сервісного центру МВС. Переоформлення авто онлайн доступне тільки для легкових авто, мотоциклів чи мопедів.

Важливо: якщо продаєте авто через дилера, спершу потрібно зняти його з обліку в СЦ МВС “для відчуження суб’єкту господарювання” (про це робиться запис у графі “Особливі відмітки”). Це окрема офлайн-дія, яка не дорівнює онлайн-угоді між фізособами в “Дії”.

Продаж авто через дилера: що змінилося з 15 серпня 2025

15 серпня набули чинності зміни Постанови Кабміну №963 до порядку реєстрації та торгівлі транспортними засобами.

Згідно з новими правилами, дилер тепер може купувати вживане авто для перепродажу, але лише після того, як попередній власник зняв його з обліку з відміткою: “для відчуження суб’єкту господарювання, що здійснює торгівлю транспортними засобами”.

На дилерів не поширюється “правило 10 діб”, натомість протягом 1 дня після придбання дані про авто вносять до бази даних про суб’єктів господарювання і можуть тримати машину на майданчику до появи покупця.

Для довідки: “Правило 10 діб” означає, що новий власник авто має 10 календарних днів, щоб зареєструвати/перереєструвати транспортний засіб на себе.

Як перереєструвати авто через “Дію”

Аби зробити переоформлення авто без сервісного центру, користувачі мають зайти у “Дію” у своїх смартфонах і зробити такі кроки.

Продавець:

зайти у розділ “Послуги” та обрати “Продати транспортний засіб”;

вибрати зі списку один із доступних ТЗ (серед техпаспортів, що є в “Дії”) і на техпаспорті натиснути “Продати автомобіль”;

підтвердити, що ви погоджуєтеся з умовами продажу авто, надаєте гарантії (про те, що ТЗ не в розшуку тощо) через “Дію” і підтверджуєте, що це перший продаж авто в поточному році;

вказати договірну вартість авто;

внести необхідні дані про себе та ознайомитися з договором;

поділитися договором з покупцем за допомогою QR-коду чи посилання.

Покупець:

відсканувати QR-код чи перейти за посиланням на договір;

ознайомитися та погодитися з умовами продажу через “Дію”;

вибрати номерний знак: той, що на авто, безоплатну комбінацію чи платну комбінацію;

зазначити, що ознайомився з технічним станом та якісними характеристиками ТЗ та погоджується з його ціною;

надати згоду на перереєстрацію ТЗ у зв’язку з укладеним договором купівлі-продажу;

вибрати версію техпаспорта: пластикова картка + електронне свідоцтво в “Дії” чи тільки електронне свідоцтво в “Дії”;

якщо вибрали фізичний техпаспорт та новий номерний знак, потрібно надати дані для доставки Укрпоштою;

оплатити.

Які документи необхідні для перереєстрації авто

Якщо ви вирішили переоформити транспортний засіб в МВС, ось основний пакет документів, які вам потрібні:

заява встановленого зразка (заповнюється на місці у СЦ МВС) документ, що підтверджує особу (паспорт або ID-картка; можливе подання в електронному вигляді через “Дію”; за потреби — довідка про реєстрацію місця проживання) ІПН або довідка про реєстраційний номер платника податків; якщо немає — паспорт із відповідною відміткою; техпаспорт (свідоцтво про реєстрацію) транспортного засобу; документ про право власності (договір КУ-ПП, дарчий, свідоцтво про спадщину тощо); укладається або надається в СЦ МВС; квитанції про оплату адмінпослуг, бланка свідоцтва і/або номерних знаків; документ про конструкцію транспортного засобу (сертифікат відповідності) — обов’язковий, якщо авто переобладнане (ГБО, кузов, двигун тощо).

Додаткові документи — якщо актуально:

експертний висновок (експертиза VIN-номерів) — за потреби або бажанням; обов’язковий при імпорті чи переобладнанні;

довідка/сертифікат про вартість авто, коли авто реєструється вперше або оформлюється договір у СЦ;

документи для автомобіля, ввезеного з-за кордону (митна декларація, іноземне свідоцтво тощо);

довіреність або розпорядчі документи (якщо звертається представник): нотаріальна для фізосіб; наказ або довіреність для юросіб;

документи про зміну даних власника (зміна ПІБ, місця проживання, після шлюбу, спадкування тощо);

документи по VIN кузова або рами, якщо вони змінювались;

акт про зняття з обліку або списання — для ТЗ юросіб, що виводиться з експлуатації.

Скільки коштує перереєстрація авто через “Дію”

Згідно з інформацією із сайту Головного сервісного центру МВС, в загальну суму перереєстрації авто на 2025 рік входять:

адміністративна послуга: 350 гривень;

бланк свідоцтва (пластик): 606 гривень;

номерний знак: 350 гривень;

банківська/платіжна комісія.

Разом вийде приблизно 1306 гривень, якщо замінювати техпаспорт і номери.

Доставку техпаспорта та номерного знака можна замовити на відділення Укрпошти. Вартість доставки обчислюватиметься відповідно до тарифів компанії.

Як оформити на себе номерний знак автівки

На дорогах дедалі частіше з’являються номерні знаки серії DI — їх отримують авто, мопеди чи мотоцикли, перереєстровані через “Дію”.

У Головному сервісному центрі МВС нагадують: перереєструвати авто через “Дію” можуть тільки фізичні особи й лише один раз на рік. У застосунку мають бути дані паспорта та ІПН, а продавець повинен мати техпаспорт машини.

Покупець під час оформлення має:

залишити старі номери або обрати нові з серією DI;

визначити, яку комбінацію хоче: безкоштовну чи платну;

обрати, у якому вигляді отримати техпаспорт — електронному чи пластиковому;

вказати відділення Укрпошти для доставки документів;

перевірити правильність даних і сплатити послугу.

Система автоматично перевіряє інформацію про авто, покупця та продавця в реєстрі. Якщо транспорт перебуває в розшуку чи під обтяженням — оформлення неможливе, і про це з’явиться повідомлення.

Якщо ж усе в порядку, формується електронний договір купівлі-продажу. Обидві сторони підписують його через “Дія.Підпис”. Після цього документи передаються до сервісного центру, де фіксуються нові номерні знаки та виготовляється техпаспорт. Готовий комплект надсилають Укрпоштою на вказану адресу.

Заміна техпаспорта в “Дії”

З 1 липня 2025 року для українських водіїв запрацювала нова послуга — заміна техпаспорта онлайн.

Аби скористатися послугою, відкрийте застосунок “Дія”, авторизуйтесь та перейдіть у “Сервіси” — “Водієві” — “Заміна техпаспорта”. Також ця опція доступна в меню самого документа.

Далі вкажіть причину заміни та за потреби замовте нові автономери.

Документ можна замовити у двох форматах: лише цифровий або цифровий + пластик.

Оберіть, як доставити новий техпаспорт. Є два варіанти: у відділення Укрпошти або кур’єром.

Після цього залишається перевірити дані, підписати заяву та оплатити послугу протягом дня.

Замінити техпаспорт у “Дії” можна, якщо:

вам є 18 років,

ви маєте в “Дії” біометричний документ (паспорт або посвідку) та ідентифікаційний код (РНОКПП),

ви маєте транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію якого вже є в “Дії”.

Важливо: якщо у вашого авто змінилися технічні характеристики (наприклад, об’єм двигуна чи тип пального), замінити техпаспорт можна лише в сервісному центрі МВС.

Інші сервіси для водіїв у “Дії”

Дистанційно доступна перереєстрація авто через Дію, також в Мінцифри зараз тестують доставку посвідчення водія у відділення Укрпошти чи кур’єром, аби після складання іспитів отримати водійське посвідчення можна було без відвідування сервісного центру МВС.

Також у “Дії” зараз працюють й інші сервіси для водіїв:

отримання посвідчення водія ;

заміна посвідчення водія ;

електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

можливість сплатити у додатку штраф за порушення ПДР;

шеринг авто (власник авто може передати електронний техпаспорт для користування автомобілем іншому водію) та можливість скасувати шеринг.

Нагадаємо, понад 1,5 млн українців мають цифрове пенсійне посвідчення у застосунку “Дія”. Зараз там доступні лише посвідчення, які видавали після 2014 року. А от посвідчення на пенсію по інвалідності чи втраті годувальника треба додавати в застосунок самостійно. За посиланням ми розповіли, як це зробити.