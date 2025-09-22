У 2025 році українці можуть купувати й продавати легкові авто, мотоцикли чи мопеди через застосунок “Дія”. Договір укладається онлайн, а нові номерні знаки та техпаспорт надсилають Укрпоштою. Але переоформлення доступне лише для фізичних осіб і не частіше, ніж раз на рік. У “Дії” також можна отримати або замінити посвідчення водія, а віднедавна з’явилася також послуга заміни техпаспорта. Детальніше про це — у матеріалі.
Як переоформити авто через “Дію”, розповіли в Міністерстві цифрової трансформації у відповідь на запит Вільного Радіо.
Купівлю-продаж авто можна оформити за допомогою смартфона без відвідування сервісного центру МВС. Переоформлення авто онлайн доступне тільки для легкових авто, мотоциклів чи мопедів.
Важливо: якщо продаєте авто через дилера, спершу потрібно зняти його з обліку в СЦ МВС “для відчуження суб’єкту господарювання” (про це робиться запис у графі “Особливі відмітки”). Це окрема офлайн-дія, яка не дорівнює онлайн-угоді між фізособами в “Дії”.
15 серпня набули чинності зміни Постанови Кабміну №963 до порядку реєстрації та торгівлі транспортними засобами.
Згідно з новими правилами, дилер тепер може купувати вживане авто для перепродажу, але лише після того, як попередній власник зняв його з обліку з відміткою: “для відчуження суб’єкту господарювання, що здійснює торгівлю транспортними засобами”.
На дилерів не поширюється “правило 10 діб”, натомість протягом 1 дня після придбання дані про авто вносять до бази даних про суб’єктів господарювання і можуть тримати машину на майданчику до появи покупця.
Аби зробити переоформлення авто без сервісного центру, користувачі мають зайти у “Дію” у своїх смартфонах і зробити такі кроки.
Продавець:
Покупець:
Якщо ви вирішили переоформити транспортний засіб в МВС, ось основний пакет документів, які вам потрібні:
Додаткові документи — якщо актуально:
Згідно з інформацією із сайту Головного сервісного центру МВС, в загальну суму перереєстрації авто на 2025 рік входять:
Разом вийде приблизно 1306 гривень, якщо замінювати техпаспорт і номери.
Доставку техпаспорта та номерного знака можна замовити на відділення Укрпошти. Вартість доставки обчислюватиметься відповідно до тарифів компанії.
На дорогах дедалі частіше з’являються номерні знаки серії DI — їх отримують авто, мопеди чи мотоцикли, перереєстровані через “Дію”.
У Головному сервісному центрі МВС нагадують: перереєструвати авто через “Дію” можуть тільки фізичні особи й лише один раз на рік. У застосунку мають бути дані паспорта та ІПН, а продавець повинен мати техпаспорт машини.
Покупець під час оформлення має:
Система автоматично перевіряє інформацію про авто, покупця та продавця в реєстрі. Якщо транспорт перебуває в розшуку чи під обтяженням — оформлення неможливе, і про це з’явиться повідомлення.
Якщо ж усе в порядку, формується електронний договір купівлі-продажу. Обидві сторони підписують його через “Дія.Підпис”. Після цього документи передаються до сервісного центру, де фіксуються нові номерні знаки та виготовляється техпаспорт. Готовий комплект надсилають Укрпоштою на вказану адресу.
З 1 липня 2025 року для українських водіїв запрацювала нова послуга — заміна техпаспорта онлайн.
Аби скористатися послугою, відкрийте застосунок “Дія”, авторизуйтесь та перейдіть у “Сервіси” — “Водієві” — “Заміна техпаспорта”. Також ця опція доступна в меню самого документа.
Далі вкажіть причину заміни та за потреби замовте нові автономери.
Документ можна замовити у двох форматах: лише цифровий або цифровий + пластик.
Оберіть, як доставити новий техпаспорт. Є два варіанти: у відділення Укрпошти або кур’єром.
Після цього залишається перевірити дані, підписати заяву та оплатити послугу протягом дня.
Замінити техпаспорт у “Дії” можна, якщо:
Важливо: якщо у вашого авто змінилися технічні характеристики (наприклад, об’єм двигуна чи тип пального), замінити техпаспорт можна лише в сервісному центрі МВС.
Дистанційно доступна перереєстрація авто через Дію, також в Мінцифри зараз тестують доставку посвідчення водія у відділення Укрпошти чи кур’єром, аби після складання іспитів отримати водійське посвідчення можна було без відвідування сервісного центру МВС.
Також у “Дії” зараз працюють й інші сервіси для водіїв:
