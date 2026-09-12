Переселенки з Донеччини та Луганщини можуть долучитися до онлайн-груп підтримки

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Мешканки Донецької та Луганської областей можуть долучитися до онлайн-груп підтримки для людей зі схожим життєвим досвідом. Учасниці зможуть спілкуватися у групі без оцінок і критики, а також отримувати індивідуальну підтримку на спеціальній лінії.
Про це повідомили організатори ініціативи — мережа підтримки ветеранів, ветеранок і їхніх близьких Veteran Hub.
До груп підтримки запрошують жінок, які мають близьких серед військових. Зокрема, зустрічі проводять для:
У кожній групі може бути до 12 учасниць зі схожим досвідом.
Окрім групових зустрічей, для жінок працює лінія підтримки. За номером (067)348-28-68 можна звернутися, коли потрібна допомога психолога або юриста чи просто хочеться виговоритися.
Ініціативу реалізують у межах проєкту за підтримки Уряду Сполучених Штатів Америки. За зміст проєкту відповідає Veteran Hub.
Раніше ми розповідали, що родичів загиблих, полонених та безвісти зниклих військових запрошують у школу кулінарії. Учасники матимуть можливість дізнатися теорію про безпеку і якість продуктів і отримати практичні навички з приготування.