Особистий прийом для ВПО з Мирнограда у Павлограді 23 вересня: як долучитися

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Влада Мирнограда організує особистий прийом для вихідців громади, які евакуювалися до Павлограда. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання вже 23 вересня. Куди звертатися — розповідаємо далі.
Про це повідомили у Мирноградській МВА.
У найближчу середу, 23 вересня 2026 року, влада Мирнограда спілкуватиметься з вихідцями громади. Отримати відповіді на свої питання можна буде упродовж трьох годин — з 9 по 12:00. Особисту зустріч влаштують у Павлограді
Долучитися можна за адресою: вул.Дніпровська 125/2.
Прийом, ймовірно, відбудеться за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у відомстві, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.
Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують, зокрема щодо:
Нагадаємо, у Мирноградській громаді оновили перелік житла, яке визнали знищеним за результатами дистанційного обстеження — туди додали ще 66 адрес з Мирнограда та Сухецького. Власники нерухомості зможуть отримати компенсації за програмою “єВідновлення”.