Онлайн-консультація, ілюстративне фото: Вільне радіо

Фахівці ЦНАП, відділу реєстрації Бахмутської міськради та КП “Бахмутське БТІ” проведуть онлайн-консультацію для переселенців із громади. Для участі потрібно зареєструватися завчасно.

Про це повідомили у пресслужбі Бахмутської міської ради.

Захід наразі планують провести у п’ятницю, 23 січня. Конкретний час та дату повідомлятимуть кожному зареєстрованому за вказаним номером телефону. Посилання на зустріч надсилатимуть на електронну пошту.

Форма реєстрації на зустріч доступна за посиланням. Під час заповнення заявки потрібно вказати, консультацію з якого саме питання переселенець хоче отримати.

У переліку — реєстрація місця проживання та актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади, подання повідомлення про пошкоджене або зруйноване майно й отримання компенсації за нього, отримання довідки БТІ про належність майна, право на яке виникло до 1 січня 2013 року; а також питання щодо стану наявних правовстановлюючих документів на майно. Втім, можна додати свій власний варіант теми розмови.

