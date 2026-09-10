ВПО з Торецької громади роздаватимуть продуктові набори у Дніпрі 11 вересня: хто та як може отримати

Продуктові набори. Ілюстративне фото: Pixabay

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Вихідці з Торецької громади, які нині мешкають у Дніпрі, можуть отримати гуманітарну підтримку 11 вересня. Продуктові набори роздаватимуть переселенцям, які евакуювалися з території активних боїв у 2026-му. Як отримати — читайте далі.

Про це повідомили у Торецькій МВА.

Там розповіли, що у Дніпрі 11 вересня роздаватимуть продуктові набори переселенцям Торецької громади, які у 2026-му евакуювалися із зони активних бойових дій — це не обовʼязково має бути Донецька області.

Отримати гуманітарну підтримку можна буде з 10 до 13 години за адресою: вул. Воскресенська, 41, каб. 102 (вхід — з воріт). Окрім цього, із собою потрібна взяти оригінали таких документів:

паспорт або інший документ, що посвідчує людину;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО, яку отримали у 2026 році.

Як зазначили у військові адміністрації, на родину видають один продуктовий набір. У разі запитань можна звертатися за номерами:

+38 (099) 611-89-54;

+38 (066) 456-71-70.

Нагадаємо, у 2027 році бюджет Торецької громади отримає на 23,9 млн грн або на 9,5% менше дотацій, ніж у 2026 році. Зменшення дотації пов’язують зі скороченням розрахункової чисельності населення громади. У 2026 році дотацію надавали із розрахунку на 65,1 тис. людей, зокрема ВПО, які перебувають в евакуації. У 2027 році ж дотацію розраховуватимуть на 43,2 тис. жителів, що на 30,2% менше, ніж цьогоріч.