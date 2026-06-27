Переселенців з Добропільської громади на Київщині запрошують на прийом правозахисників “Права на захист”: коли та куди приходити

Переселенців з Добропільської громади на Київщині запрошують на прийом правозахисників “Права на захист”. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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30 червня 2026 року у Києві пройде прийом юристів для переселенців з Добропільської громади. Правозахисники можуть допомогти з питаннями щодо компенсації за зруйноване житло, житлових сертифікатів, відновлення документів, питань ВПО, соціальних і пенсійних виплат, а також спадкових справ. Розповідаємо, куди та коли приходити.

Про прийом переселенців з громади повідомляє Добропільська міська військова адміністрація.

Переселенців запрошують 30 червня з 11:00 до 14:00 за адресою: Київ, вул. Володимира Турця, буд. 4 (будівля центру життєстійкості “Мангуш”).

Нагадаємо, з 29 червня до 3 липня 2026 року для жителів Торецької громади фахівці управління соціального захисту населення будуть проводити прийом у Києві, Кременчуку та Дніпрі.