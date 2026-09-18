Переселенців з Ольгинської громади запрошують на прийом начальника ВА: обговорити переїзд до села | Вільне Радіо

Будинок в селі. Ілюстративне фото: Pexels

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Начальник Ольгинської МВА Артем Єфіменко проведе особистий прийом у Дніпрі 22 вересня. На зустріч запрошують тих, хто має питання щодо програми “Будиночок у селі”, у межах якої переселенцям пропонують там житло.

Прийом начальника Ольгинської МВА Артема Єфіменка відбудеться 22 вересня 11:00 до 13:00 за адресою: Дніпро пр. Лесі Українки, 55, кабінет 404. Тема зустрічі з посадовцем — урядова програма “Будиночок у селі”.

Для довідки: “Будиночок у селі” — це неофіційна назва експериментального проєкту, який уряд запустив у червні 2026 року. Ідея доволі проста: громада знаходить у сільській місцевості будинок, викуповує його та передає переселенцям у безоплатне користування. У власність родини нерухомість не переходить — вона залишається громаді та поповнює фонд тимчасового житла. Сам експеримент розрахований на два роки. Переселенці можуть користуватися отриманим будинком до трьох років, а потім цей строк можна продовжити.

Нагадаємо, Вільне Радіо проаналізувало, чому нова житлова програма для переселенців “Будиночок у селі” досі не запрацювала.