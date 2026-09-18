Переселенців зі Світлодарської громади запрошують до ради ВПО: як подати заявку | Вільне Радіо

Табличка на в'їзді до Світлодарська, фото: Еспресо

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При Світлодарській МВА формують раду з питань ВПО. Бажаючі долучитися до дорадчого органу можуть подати свої кандидатури до 31 грудня 2026 року.

Про можливість повідомили у Світлодарській МВА.

Для довідки: Рада ВПО — консультативно-дорадчий орган, який утворюється для реалізації регіональної політики у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів переселенців, сприяння діяльності територіальних громад у розвитку ефективних механізмів їх адаптації та інтеграції.

В МВА зазначають, що загалом передбачена кількість членів ради ВПО — не більше 30 людей. Не більше третини з них мають становити представники Світлодарської МВА, не менше половини — переселенці. Тобто увійти до складу ради зможуть мінімум 15 ВПО.

Подати заявку можуть повнолітні переселенці зі Світлодарської громади. Від одного громадського об’єднаня та благодійної організації до складу ради може увійти по одному представнику.

Основні критерії відбору кандидатів у члени Ради ВПО, які оцінює Світлодарська міська військова адміністрація:

бажання працювати на громадських засадах;

активна участь у громадській діяльності;

наявність особистих досягнень або реалізованих проєктів у сфері захисту ВПО;

наявність конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію завдань Ради ВПО;

наявність документів, що підтверджують проходження освітніх заходів про діяльність рад з питань ВПО або проблематику внутрішнього переміщення (сертифікат, диплом тощо за наявності).

До заяви треба надати такі документи:

документ, що посвідчує особу;

документ про освіту (за наявності);

мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються обґрунтування для обрання його до складу Ради ВПО;

резюме із зазначенням контактного номера телефону та адреси електронної пошти кандидата;

довідка про взяття на облік ВПО, або лист громадського об’єднання чи благодійної організації щодо включення до складу Ради ВПО свого представника.

Аби подати свою кандидатуру, заявку разом з документами необхідно надіслати до відділу соціального захисту населення Світлодарської міської військової адміністрації на електронну пошту [email protected] (із зазначенням у темі листа “Заява кандидата до складу Ради ВПО”) до 31 грудня 2026 року включно.



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