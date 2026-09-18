Переселенців зі Світлодарської громади запрошують до ради ВПО: як подати заявку | Вільне Радіо

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При Світлодарській МВА формують раду з питань ВПО. Бажаючі долучитися до дорадчого органу можуть подати свої кандидатури до 31 грудня 2026 року.
Про можливість повідомили у Світлодарській МВА.
Рада ВПО — консультативно-дорадчий орган, який утворюється для реалізації регіональної політики у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів переселенців, сприяння діяльності територіальних громад у розвитку ефективних механізмів їх адаптації та інтеграції.
В МВА зазначають, що загалом передбачена кількість членів ради ВПО — не більше 30 людей. Не більше третини з них мають становити представники Світлодарської МВА, не менше половини — переселенці. Тобто увійти до складу ради зможуть мінімум 15 ВПО.
Подати заявку можуть повнолітні переселенці зі Світлодарської громади. Від одного громадського об’єднаня та благодійної організації до складу ради може увійти по одному представнику.
Основні критерії відбору кандидатів у члени Ради ВПО, які оцінює Світлодарська міська військова адміністрація:
До заяви треба надати такі документи:
Аби подати свою кандидатуру, заявку разом з документами необхідно надіслати до відділу соціального захисту населення Світлодарської міської військової адміністрації на електронну пошту [email protected] (із зазначенням у темі листа “Заява кандидата до складу Ради ВПО”) до 31 грудня 2026 року включно.
Нагадаємо, родинам загиблих захисників та ветеранів зі Світлодарської громади компенсують санаторне лікування. Ми розповідали, як подати заявку.