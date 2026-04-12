Росіяни в районі Часового Яру під час “великоднього перемирʼя” FPV-дронами атакували та вбили своїх трьох військових. Вони виходили з позицій без зброї та з явними ознаками поранення.
Про це повідомили у 24 бригаді імені короля Данила.
Там розповіли, що під час оголошеного режиму припинення вогню поранені військові проводили евакуацію з передових позицій у Часовому Яру. Вони рухалися від лінії зіткнення в тил, без зброї, з ознаками надання медичної допомоги, з палицями — відповідно конвенцій, умов припинення вогню. Це вдалося зафіксувати на відео.
Зокрема, окупанти помітили людей у формі та атакували FPV-дронами. Всі троє загинули.
“Але є нюанс. Для безпечної медичної евакуації особового складу своїх підрозділів, командуванням бригади було прийнято рішення переодягнути особовий склад, що був взятий у полон напередодні бійцями 24 ОМБр, у нейтральну форму одягу та провести пробну евакуацію і перевірку дотримання своїх же обіцянок противником”, — зазначають оборонці.
За даними бригади, внаслідок російських ударів загинули російські військові:
“Вони знищують своїх самі. Командування 70 МСД РФ не знає слова честь. І навіть не спроможне виконати обіцянки свого “вождя”, — додають у 24 ОМБр.