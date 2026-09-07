Перший заступник голови Великоновосілківської ВА проведе прийом громадян у Дніпрі: як доєднатися

Перший заступник начальника Великоновосілківської військової адміністрації першим заступником начальника ВА Євген Кірюцак. Фото з офіційного сайту ВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У вівторок, 8 вересня, пройде прийом представника Великоновосілківської селищної військової адміністрації для мешканців громади: у Дніпрі можна буде поспілкуватися з першим заступником начальника ВА Євгеном Кірюцаком, а також із профільними фахівцями з різних питань.

Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської СВА.

Прийом відбудеться за адресою: м. Дніпро, вул. Лешка-Попеля, буд. 13. Зустріч триватиме протягом двох годин: від 10:00 по 12:00.

Для участі обов’язково потрібно завчасно зареєструватися за номером телефону: +38 095 892 18 37. Дзвінки там приймають від 8:00 по 17:00.

Під час зустрічі громадяни зможуть отримати кваліфіковані консультації з різних питань, які належать до компетенції Великоновосілківської військової адміністрації, зазначили у пресслужбі ВА.

Нагадаємо, на початку вересня 2026 року переселенцям продовжили ще на шість місяців виплати на проживання. Йдеться про 2 тис. грн для дорослих та 3 тис. грн для дітей та людей з інвалідністю. Раніше виплати можна було отримувати протягом двох з половиною років, а тепер — до трьох років.