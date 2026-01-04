Підтримайте Вільне Радіо
Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасового очільника Державної прикордонної служби України. Ним став перший заступник керівника відомства Валерій Вавринюк.
Про це свідчить указ Президента України від 4 січня 2026 року.
Цьому рішенню передувало призначення вже колишнього очільника ДПСУ Сергія Дейнека радником міністра внутрішніх справ України.
Валерій Вавринюк народився 14 липня 1975 року у Хмельницькому. Він є учасником бойових дій на сході України. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та відзнакою Президента України “За участь в антитерористичній операції”.
Вавринюк має повну профільну військову освіту:
Службу в прикордонних підрозділах проходить із 1996 року. Обіймав керівні посади в Північному, Південному, Східному та Західному регіональних управліннях ДПСУ.
У 2019 році був призначений начальником Східного регіонального управління, у 2023 році — Західного регіонального управління.
З 20 жовтня 2025 року Валерій Вавринюк обіймав посаду першого заступника Голови Державної прикордонної служби України, а відтепер тимчасово виконує обов’язки керівника служби.
Раніше ми писали, що прикордонники на Донеччині знищили близько пів сотні окупантів і 14 одиниць техніки.