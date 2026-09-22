 П’ять причин популярності мікрокомп’ютерів Raspberry Pi 5 | Вільне Радіо
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П’ять причин популярності мікрокомп’ютерів Raspberry Pi 5

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Raspberry Pi 5 — компактний одноплатний комп’ютер, доступний у кількох конфігураціях. Він складається з процесора, оперативної пам’яті, графічного ядра та набору інтерфейсів, розміщених на єдиній невеликій платі. Його призначення — використання не тільки як міні-ПК, а і як обчислювального модуля для систем автоматизації, робототехніки, керування камерами, сенсорами та іншою електронікою. Модель Pi 5 є однією з найпопулярніших на ринку. Нижче ми спробуємо розібратися, у чому причина її успіху.

Основні причини популярності Raspberry Pi 5

Попит саме на цю модель пояснюється не одним фактором. Це добре збалансований, продуктивний, але водночас недорогий комп’ютер. Загалом же можна виділити п’ять головних причин, через які Raspberry Pi 5 привертає увагу розробників та інженерів:

  1. Висока продуктивність — модель оснащена чотириядерним 64-бітним процесором Arm Cortex-A76 з частотою до 2,4 ГГц. За даними виробника, продуктивність CPU порівняно з Pi 4 зросла майже втричі. Це дає більший запас для багатозадачності, локальної обробки даних та запуску ресурсомісткого програмного забезпечення.
  2. До 16 ГБ оперативної пам’яті — техніка доступна у конфігураціях з 2, 4, 8 і 16 ГБ RAM. Великий обсяг корисний там, де одночасно працюють кілька програм або треба обробляти значні масиви даних. Найпотужніша версія Raspberry Pi 5 16GB добре пристосована для розв’язання складних обчислювальних завдань, хоча для багатьох проєктів вистачає дешевших молодших конфігурацій.
  3. Хороші функції для роботи з камерами — графічне ядро VideoCore VII, підтримує два дисплеї з роздільною здатністю 4K та частотою 60 Гц, а також апаратне декодування HEVC 4Kp60. Два чотирисмугові MIPI-інтерфейси дають змогу підключати камери й дисплеї в різних конфігураціях.
  4. Швидка робота з периферією та накопичувачами — комп’ютер підтримує високошвидкісний режим SDR104 для microSD, а також має інтерфейс PCIe 2.0 x1 для підключення швидкісної периферії через адаптер. Два USB 3.0 одночасно працюють зі швидкістю до 5 Гбіт/с кожен.
  5. Універсальність — модель поєднує 40-pin GPIO, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, два USB 3.0 та два USB 2.0. Завдяки такому різноманіттю інтерфейсів інтегрувати її можна практично в будь-яку систему.
Мікрокомп'ютер Raspberry Pi 5 з об'ємом оперативної пам'яті 16 ГБ
Фото: zelen-store.com.ua

Важливо враховувати й живлення. Raspberry Pi 5 розрахований на 5 В/5 А через USB-C, а під час використання джерела 5 В/3 А доступний струм для периферії обмежується автоматично. Але загалом за економністю енергоспоживання ця система також виділяється серед конкурентів.

Raspberry Pi 5 — хороший вибір для спеціалізованих проєктів

Загалом, головною перевагою Raspberry Pi 5 можна назвати поєднання продуктивності повноцінного комп’ютера з форматом компактного одноплатного модуля. На платі вже є процесор, RAM, графіка, а також набір фізичних і мережевих інтерфейсів. Завдяки цьому її можна одразу використовувати як основу для власної системи, а не збирати обчислювальну частину з окремих компонентів.

Придбати ж мікрокомп’ютери Raspberry Pi 5 можна в інтернет-магазині Zelen Store. Тут доступні всі актуальні конфігурації, від найдешевшої базової до найпотужнішої з 16 ГБ оперативної пам’яті. За необхідності консультанти готові допомогти із вибором.

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