П’ять причин популярності мікрокомп’ютерів Raspberry Pi 5 | Вільне Радіо

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Raspberry Pi 5 — компактний одноплатний комп’ютер, доступний у кількох конфігураціях. Він складається з процесора, оперативної пам’яті, графічного ядра та набору інтерфейсів, розміщених на єдиній невеликій платі. Його призначення — використання не тільки як міні-ПК, а і як обчислювального модуля для систем автоматизації, робототехніки, керування камерами, сенсорами та іншою електронікою. Модель Pi 5 є однією з найпопулярніших на ринку. Нижче ми спробуємо розібратися, у чому причина її успіху.
Попит саме на цю модель пояснюється не одним фактором. Це добре збалансований, продуктивний, але водночас недорогий комп’ютер. Загалом же можна виділити п’ять головних причин, через які Raspberry Pi 5 привертає увагу розробників та інженерів:
Важливо враховувати й живлення. Raspberry Pi 5 розрахований на 5 В/5 А через USB-C, а під час використання джерела 5 В/3 А доступний струм для периферії обмежується автоматично. Але загалом за економністю енергоспоживання ця система також виділяється серед конкурентів.
Загалом, головною перевагою Raspberry Pi 5 можна назвати поєднання продуктивності повноцінного комп’ютера з форматом компактного одноплатного модуля. На платі вже є процесор, RAM, графіка, а також набір фізичних і мережевих інтерфейсів. Завдяки цьому її можна одразу використовувати як основу для власної системи, а не збирати обчислювальну частину з окремих компонентів.
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