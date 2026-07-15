Ольга Кравченко. Фото: платформа памяті "Мемориал"

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Ольгу Кравченко та її рідних з Ізюма на Харківщині. 9 березня 2022 року російські війська вдарили по п’ятиповерхівці на вулиці Першотравневій, 2, де родина ховалася від обстрілів. Під завалами загинули бабуся Ольги, її мама, вона сама, чоловік і троє дітей. Вижив лише батько.

Історію родини Ольги опублікували на платформі пам’яті “Меморіал”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Ольга Кравченко все життя прожила в Ізюмі. Понад десять років працювала вихователькою в дитячому садочку — її згадують доброю та щирою людиною, яка любила свою роботу й родину.

Разом із чоловіком і трьома дітьми — синами Дімою та Льошею і трирічною донькою Аріною — Ольга проводила всі свята в батьківській оселі на Першотравневій, 2. Родина часто відпочивала на річці. Ольга мріяла про велику родинну подорож.

Після початку повномасштабного вторгнення Ольга з чоловіком і дітьми переселилася до батьків — їхній власний дім стояв неподалік на тій самій вулиці. Батько Михайло обладнав у щитовій будинку укриття для восьми людей.

Ольга вагалася, чи виїжджати з міста. Зрештою вирішила залишитися.

9 березня 2022 року російські війська завдали удару по будинку. Під’їзд обвалився — під завали потрапили всі, хто був у підвалі, квартирах і щитовій.

Загинули представники чотирьох поколінь однієї родини: Ольга, її бабуся, мама, чоловік і всі троє дітей.

“Свій час доня присвячувала родині. Сини Діма та Льоша — школярі. Діма мав ось-ось відзначити п’ятнадцятиліття. І наша маленька, наша Арінка… Їй тільки три рочки було”, — каже батько Ольги Михайло.

Вижив лише він сам — перед тим як будинок посипався, чоловік вийшов за двері щитової.

Тіла дорослих дістали з-під завалів 12 квітня. Наступного дня — дітей. Упізнавав усіх Михайло. Ольгу з чоловіком і дітьми поховали в одній могилі.

Разом із цією родиною в будинку на Першотравневій, 2 загинуло близько 50 людей. У січні 2023 року вулицю, де сталася трагедія, перейменували на вулицю Пам’яті.

Світла пам’ять.