Ілюстративне фото: Міністерство цифрової трансформації України

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Підприємці з Донеччини можуть долучитися до онлайн-зустрічі, де пояснюватимуть, як працює Міжнародний реєстр збитків і як подати заявку на компенсацію втрат через війну. Розповідаємо, коли відбудеться захід і як взяти участь.

Про можливість повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

Зустріч проведуть 26 березня 2026 року о 12:00 в онлайн-форматі. До участі запрошують підприємців та представників бізнесу з Донеччини.

Під час заходу учасникам обіцяють пояснити:

як працює Міжнародний реєстр збитків;

які категорії заяв уже відкриті для бізнесу;

як подати заявку на компенсацію втрат, збитків або шкоди;

які вимоги до документів і процедури подання.

Також підприємці зможуть поставити свої запитання представникам реєстру.

Щоб долучитися до зустрічі, потрібно попередньо зареєструватися. У формі просять вказати основні дані про учасника та його підприємство, а також коротко описати питання, яке планують винести на обговорення.

