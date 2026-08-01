Ілюстративне фото: depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Представників бізнесу Донеччини запрошують на чергову онлайн-зустріч регіональної платформи “Діалог влади та бізнесу”. Під час заходу говоритимуть про можливості фінансової підтримки мікробізнесу.

Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

Онлайн-зустріч відбудеться 4 серпня о 14:00. Її тема — “Фінансова підтримка мікробізнесу від ГО «Центр зайнятості Вільних людей»”.

До участі запрошують представників органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій усіх рівнів, а також підприємців і представників регіональної бізнес-спільноти.

Організатори зазначають, що учасники зможуть дізнатися про чинні програми фінансової підтримки мікробізнесу, а також поставити запитання щодо розвитку власної справи.

Для участі необхідно попередньо зареєструватися за цим посиланням. Реєстрація є обов’язковою.

Раніше ми розповідали, що переселенці зі Словʼянська можуть користуватися послугами центрів підтримки Краматорського району у Полтаві та Дніпрі.