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Представників бізнесу Донеччини запрошують на чергову онлайн-зустріч регіональної платформи “Діалог влади та бізнесу”. Під час заходу говоритимуть про можливості фінансової підтримки мікробізнесу.
Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.
Онлайн-зустріч відбудеться 4 серпня о 14:00. Її тема — “Фінансова підтримка мікробізнесу від ГО «Центр зайнятості Вільних людей»”.
До участі запрошують представників органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій усіх рівнів, а також підприємців і представників регіональної бізнес-спільноти.
Організатори зазначають, що учасники зможуть дізнатися про чинні програми фінансової підтримки мікробізнесу, а також поставити запитання щодо розвитку власної справи.
Для участі необхідно попередньо зареєструватися за цим посиланням. Реєстрація є обов’язковою.
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