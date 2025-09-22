Свердловина в Дружківці. Ілюстративне фото: Андрій Панков

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Внаслідок постійних обстрілів вода в Сіверсько-Донецькому каналі та водосховищах області може стати непридатною для використання. Водночас розв’язати проблему з доступом до неї можуть свердловини, які братимуть воду з-під землі подалі від місць затоплення шахт.

Цю інформацію журналістам Вільного Радіо надали у відповідь на запит до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

“Враховуючи наслідки російсько-української війни і значну уразливість при цьому поверхневих вод, слід в подальшому орієнтуватися на підземні води як на головне джерело водопостачання міст Донецької області в особливі періоди, зокрема, воєнний (тривалість якого невідома) та післявоєнний періоди”, — йдеться у відповіді.

Зокрема, на території області є затверджені запаси високоякісної питної води, які захищені від забруднень і поширені в Донецькому артезіанському басейні. Із загальних розвіданих запасів підземних вод, які становлять 2,23 кубічного метра на добу для однієї людини, стандартам питної води відповідають 0,59 кубічного метра на добу для жителя регіону.

Раніше ми розповідали, що станом на травень 2025 року загальна площа пересохлих водойм на Донеччині сягає 7,76 квадратного кілометра. Це близько половини площі Сіверська.