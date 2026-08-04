Людмила Зубкова. Фото: платформа пам’яті “Меморіал”

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаємо 66-річну Людмилу Зубкову із селища Ярова Краматорського району. Вона загинула 9 вересня 2025 року, коли прийшла до мобільного відділення “Укрпошти” отримати пенсію для себе та чоловіка. У цей момент російські війська завдали удару авіабомбою по центру селища.

Про життя Людмили та день її загибелі розповіли на платформі пам’яті “Меморіал”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram, Instagram чи Facebook. Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Працювала майстринею в оптиці та мріяла вперше побачити море

Людмила Зубкова народилася у Святогірську. Після одруження переїхала до чоловіка в селище Ярова на Донечиині, де прожила більшу частину життя. Працювала майстринею в оптиці у Святогірську.

Попри небезпеку жінка намагалася жити звичним життям і будувати плани на майбутнє.

“Не зважаючи ні на що, мама просто продовжувала жити. Під час нашої останньої розмови я сказала, що після війни ми з родиною поїдемо на море. І від мами почула: «Я ніколи не бачила моря. Теж поїду з вами». Вона не ставила крапку на бажаннях і мріях”, — згадує донька Анна.

Загинула, коли прийшла отримати пенсію

9 вересня 2025 року Людмила Зубкова прийшла до мобільного відділення “Укрпошти” в центрі Ярової, щоб отримати пенсію для себе та чоловіка. Близько 10:40 російські війська завдали удару авіабомбою по місцю, де зібралися люди.

Про трагедію донька дізналася із повідомлень місцевих жителів. Разом із чоловіком і батьком вона приїхала до Ярової.

“Перед цим мене з дітьми чоловік вивіз у Слов’янськ. 9 вересня я прочитала в нашій селищній групі в соцмережах, що в центрі були прильоти. Потім почали телефонувати люди, говорили, що в Яровій біда. Ми з чоловіком і батьком прибули на місце. Навколо були обвуглені тіла загиблих. Під одною з ялин лежала вбита мама”, — розповідає Анна.

Людмилі Зубковій було 66 років. У неї залишилися чоловік, дві доньки, четверо онуків, сестра та інші рідні.

Вічна пам’ять.