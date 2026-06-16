Захисник із Полтавщини Віталій Плетінь. Фото: Національна поліція України

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаємо Віталія Плетіня — старшого інспектора відділення вибухотехнічної служби стрілецького батальйону поліції Полтавщини. Після початку відкритого російського вторгнення він добровільно приєднався до бойового підрозділу та виконував завдання на Донеччині.

Про життєвий шлях і службу захисника розповіли його колеги з Національної поліції України.

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Віталій Плетінь народився 22 травня 1997 року в селі Білики Миргородського району на Полтавщині. У 2014 році закінчив Білицький навчально-виховний комплекс та згодом вступив до Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 2018 році Віталій завершив навчання. Його призначили до Гребінківського відділу поліції, де він працював інспектором і слідчим.

У червні 2024 року чоловік добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції Полтавщини. Далі він продовжив служити у складі підрозділу, який виконує завдання на Донеччині.

За цей період Віталія нагородили відзнакою Президента України “За оборону України”, медаллю Національної поліції “10 років сумлінної служби” та подякою Полтавської обласної ради, пише “Суспільне Полтава”.

5 червня 2026 року під час одного з бойових завдань капітан поліції Віталій Плетінь загинув. Життя захисника обірвав удар російського FPV-дрона. Чоловікові було 29 років.

Вічна пам’ять.