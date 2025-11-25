Військовий Руслан Перлик. Фото: Ольгинська СВА

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Руслана Перлика з Ольгинської громади. Після початку відкритого вторгнення, у квітні 2022 року, чоловік став на захист України. Але не прослужив і місяця.

Про Руслана Перлика розповіли в Ольгинській селищній ВА.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Руслан Перлик народився 10 березня 1988 року в селищі Володимирівка Ольгинської громади. Хлопець навчався в місцевій школі №2. Вчителі згадують, що особливо добре йому давалися точні науки, але також Руслан добре малював, грав у футбол і виступав за школу на спортивних заходах.

“Був старанним та працьовитим, надзвичайно добрим, щирим і веселим хлопчиком. Він любив життя, любив друзів, обожнював маму й бабусю, допомагав їм в усьому. Про Руслана всі знали як про вірного та надійного друга й товариша”, — розповіла його вчителька Оксана Рязанцева.

Після закінчення школи Руслан Перлик вступив до Донецького будівельного технікуму. У 2008 році чоловіка призвали на строкову службу — її він ніс у складі 25 повітрянодесантної бригади. Та потім Руслан продовжив навчання: у 2010 році він вступив на заочне відділення Донецького політехнічного інституту. Паралельно працював гірником з ремонту гірничих виробок на Південнодонбаській шахті №3 у Вугледарі.

Військовий Руслан Перлик. Фото: Facebook/Ruslan Perlik

У 2017 році Руслан перебрався до Києва. Спершу працював різноробочим на будівництві, пізніше ж займав керівні посади в мережевих спортивних і будівельних магазинах. У вересні 2021 року чоловік одружився зі своєю коханою Євгенією, проте в шлюбі молодята прожили недовго.

Після початку відкритого вторгнення, у квітні 2022 року Руслан Перлик став на захист країни. Того ж місяця, 29 квітня 2022 року, військовий загинув у районі села Курулька на Харківщині.

Поховали Руслана Перлика у Вишгородській громаді. Посмертно військового нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня та Хрестом Героя.

Вічна і світла пам’ять захисникові.