Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — альпініст, мандрівник та військовий Микола Фетісов. У цивільному житті він разом з друзями заснував компанію LikeToHike, ходив у гори та організовував тури. На початку березня 2022 року на наступний день після одруження чоловік долучився до армії. Життя Миколи обірвалося 20 травня 2022 року поблизу Білогорівки під час бойового завдання. До його 28-річчя залишалося два дні.

Історію життя і загибелі Миколи Фетісова розповіли на сайті Комітету молоді та спорту ВРУ.

“Міг спілкуватися з вітром і горами”

Микола Фетісов народився 22 травня 1994 року в Києві. З дитинства був допитливим, енергійним і обдарованим хлопцем, був частиною скаутської організації. Любив походи й подорожі, часто мандрував з друзями у тоді ще вільний Крим.

Навчався у столичному Європейському університеті, де здобув ступінь бакалавра права. Але серце покликало до гір. У 2016 році Микола разом з другом заснував компанію LikeToHike. За десять років хлопець провів у гори та походи тисячі людей — Карпати, Туреччина, Італія, Кавказ, десятки маршрутів в Україні та за кордоном.

Микола став досвідченим альпіністом і скелелазом. Своїми знаннями він ділився з іншими: проводив групові тренування, влаштовував трекінги й експедиції. Мандрівники згадують його як гіда, який дарував відчуття безпеки й натхнення.

Про здатність сина здобувати довіру й прихильність писала і мама Миколи — Світлана:

“Мені здається, син міг спілкуватися не тільки з тваринами, а й з вітром і горами…”

У планах Миколи на 2022 рік були зимові Карпати, Мадейра, Еверест, Арарат та Канари — життя, сповнене руху й мрій.

“Я зробив це добровільно”, — Микола про своє рішення долучитися до війська

Перед вторгненням Микола придбав будинок у Кропивні на Житомирщині — хотів займатися господарством та власними проєктами. Але після 24 лютого 2022 року всі його плани обірвалися. Хлопець одразу включився у волонтерство: віддав військовим усе туристичне спорядження — намети, спальники, тенти, каремати й пальники.

7 березня він одружився з коханою Аліною у Львові. За спогадами дружини, перед тим як мобілізуватися Микола три дні був мовчазним. Тільки потім дружина зрозуміла, що чоловік ухвалював важливе рішення.

Наступного дня після одруження Микола приєднався до Збройних сил України, 10 березня склав присягу і вирушив до військової частини.

“Я зробив це добровільно, розуміючи своє призначення і обов’язок. Я пишаюсь українцями, ще ніколи не бачив такої згуртованості, допомоги одне одному. Не давайте сумнівам збити вас зі шляху! Перемога близько, долучайся до роботи і побачиш, як швидко ми звільнимо нашу землю від темних сил. Слава Україні!”, — написав Микола після присяги.

З перших днів служби захисник здобував розвіддані на Донеччині.

20 травня 2022 року під час виконання завдання зі знищення групи окупантів, яка налічувала до 30 бійців, Микола Фетісов загинув. Життя оборонця обірвалося поблизу Білогорівки Луганської області.

За словами побратимів, дії Миколи врятували сотні життів українських бійців і допомогли не допустити прориву. Командира тоді контузило, сержант був поранений, а Микола загинув миттєво.

“Вище гір тільки небо”

27 травня 2022 року Миколу Фетісова провели в останню путь у Михайлівському Золотоверхому соборі. Поховали його на Байковому кладовищі.

Через кілька місяців друзі та колеги з LikeToHike здійснили похід у Карпати на його честь. На вершині гори Хом’як встановили меморіальну дошку з написом: “Вище гір тільки небо”. Її координати: 48.367642, 24.496653.

Крім того, рідні, друзі та багато знайомих Миколи започаткували флешмоб #посадидеревоначестьгероя. І вже 25 травня 2022 року на острові Тенерифе в Іспанії на честь українського захисника висадили 9 сосен. В ірландському місті Ґолвей укорінюються пам’ятні королівські дуби. А в рідній столиці в пам’ять про Миколу поет Олег Крушельницький з онукою посадив персики на Поділлі.

Миколу Фетісова посмертно нагородили орденами “За мужність” III ступеня та “Хрест Героя”, а також медаллю “Честь. Слава. Держава”.

Світла пам’ять.