У Росії зупинилися ще два НПЗ після атак безпілотників

Вибух на російському нафтопереробному заводі. Фото: Exilenova+

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Російська нафтопереробна галузь зіткнулася з новими проблемами після серії ударів по енергетичній інфраструктурі. Роботу призупинили Сизранський та Саратовський НПЗ, які вже зазнавали пошкоджень раніше. Актуальна стрічка новин показує, що атаки на російські енергетичні об’єкти останніми місяцями відбуваються регулярно. Оперативні повідомлення про перебіг війни та міжнародні події також публікує 24 канал .

Що сталося із Сизранським НПЗ

Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області припинив переробку сировини після чергової атаки. Найсерйознішою проблемою стало пошкодження основної установки первинної переробки нафти CDU-6. На неї припадає близько 71% потужності підприємства, тому її вихід із ладу суттєво обмежує можливості заводу.

За попередніми оцінками, ремонт обладнання може тривати щонайменше місяць. Ситуацію ускладнює те, що друга установка первинної переробки CDU-5, яка забезпечує решту потужності, вже перебувала на ремонті після попередньої атаки.

Таким чином, підприємство фактично залишилося без основних потужностей для переробки сировини. Повторні пошкодження також можуть збільшити терміни повноцінного відновлення виробництва.

Саратовський завод також призупинив переробку

Проблеми виникли й на Саратовському НПЗ. Підприємство припинило переробку нафти після пошкодження обладнання та пожежі.

Цей завод також не вперше стає ціллю атак. Перед останньою зупинкою підприємство лише готувалося відновити нормальну роботу після попереднього удару. Таким чином, нові пошкодження виникли ще до повного завершення відновлювальних робіт.

Сизранський та Саратовський заводи мають значні переробні потужності, тому тривалий простій таких підприємств може створювати додаткові труднощі для російської паливної галузі.

Удари створюють проблеми для російської нафтопереробки

Зупинка окремих підприємств відбувається на тлі ширших проблем російського енергетичного сектору. Атаки на НПЗ змушують підприємства тимчасово припиняти виробництво, проводити ремонт пошкодженого обладнання та змінювати виробничі плани.

Особливо відчутними стають повторні удари по тих самих об’єктах. У таких випадках нові пошкодження можуть виникати ще до завершення ремонту після попередніх атак.

Саме тому стрічка свіжих новин України та світу регулярно містить повідомлення про стан російських нафтопереробних підприємств та наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі.

Відновлення НПЗ може потребувати значного часу, оскільки заводи використовують складне спеціалізоване обладнання. Вихід із ладу навіть однієї великої установки здатен суттєво скоротити загальний обсяг переробки підприємства.

Чому стан НПЗ важливий для паливного ринку

Наслідки зупинки нафтопереробних заводів виходять далеко за межі роботи окремих підприємств. Саме НПЗ перетворюють сиру нафту на бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти.

Якщо одночасно простоюють кілька великих заводів, доступні потужності з переробки скорочуються. Це може впливати як на забезпечення внутрішнього ринку, так і на кількість нафтопродуктів, доступних для експорту.

Ситуація стає складнішою, коли ремонти затягуються або підприємства зазнають повторних пошкоджень.

Енергетичний ринок залишається нестабільним

Додатковим фактором залишається ситуація на світовому енергетичному ринку. Будь-які перебої з виробництвом або постачанням нафти й нафтопродуктів у великих країнах-виробниках можуть впливати на баланс пропозиції.

На ціни також впливають геополітична ситуація, стан транспортної інфраструктури, обмеження експорту та ризики для міжнародних маршрутів постачання.

Подальша ситуація із Сизранським та Саратовським НПЗ залежатиме насамперед від масштабів пошкоджень і швидкості ремонту обладнання. Однак повторні зупинки підприємств демонструють, що стабільна робота російської нафтопереробної галузі дедалі більше залежить від можливості оперативно відновлювати пошкоджені виробничі потужності.