Підтримайте Вільне Радіо
Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — молодший сержант Іван Сенів з Тернопільщини. Чоловік воював на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Він загинув на службі після пережитих поранень і контузій, отриманих у боях на Донеччині. Йому було 32 роки.
Історією Івана Сеніва з журналістами Вільного Радіо поділилася його дружина Наталія.
Іван Сенів народився 7 липня 1992 року. Жив у селі Вербів на Тернопільщині, яке, за словами дружини Наталії, дуже любив і завжди про це згадував у розмовах.
Зі своєю обраницею Іван познайомився після школи. Вони разом навчалися у Тернопільському вищому професійному училищі технологій та дизайну №10. Майбутня пара вчилася в одній групі, але зустрічатися почали вже після того, як випустилися з училища.
Розписалися Іван і Наталія на День закоханих, 14 лютого 2013 року. Але відсвяткувати вирішили вже навесні, коли потеплішає. Тому весілля відгуляли 18 травня. Незабаром, 1 вересня, у подружжя народилася донька, а згодом з’явився і син.
“Він був дуже добрий. Так він до дітей завжди поспішав і любив з ними час проводити, завжди їх на перше місце ставив. Любив з ними по гриби ходити, на риболовлю, коли мав трохи вільного часу”, — поділилася спогадами з Вільним Радіо дружина загиблого військового.
10 січня 2023 року Івана мобілізували до лав Збройних сил України. Служив він у 24-й окремій бригаді імені короля Данила, був командиром другого відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки.
Дружина Наталія розповіла, що Іван мав “золоті руки”, усе вмів зробити вдома, і на війні також виконував різні завдання: вивозив бійців, підвозив техніку, умів надати першу домедичну допомогу.
Іван Сенів воював на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Під час боїв прикривав відхід бойової групи, зберігши життя побратимам.
У боях за Бахмут у 2023 році Іван зазнав важкої контузії, а згодом — осколкового поранення. Дружина згадує, що після поранення він відмовився від лікування, бо “не було кому залишатися на позиціях”, і повернувся в окопи.
Та згодом чоловікові стало значно гірше. Його направили до Львова, де 19 жовтня 2023 року йому зробили операцію на коліні. Військово-лікарська комісія визнала Івана тимчасово непридатним до бойових дій, і його перевели у військову частину на Львівщині.
Попри обмеження за станом здоров’я, Іван Сенів залишався на службі, тимчасово виконував обов’язки командира військової частини. Проте 3 квітня 2025 року, під час повітряної тривоги в укритті, йому стало зле. Іван помер у бліндажі.
Рідні захисника прагнуть, аби йому надали звання “Героя України”. Для цього вони створили петицію. Ви можете підтримати родину загиблого захисника, підписавши ініціативу за посиланням.
Світла пам’ять.