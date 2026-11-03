Тетяна Мороз — біографія: що відомо про 6-річну дівчинку з Маріуполя, яка загинула разом з мамою

Тетяна Мороз, фото: Telegram/“Погибшие, Ушедшие, Память, Мариуполь”

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Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 6-річна Тетяна Мороз з Маріуполя. Дівчинка загинула разом з мамою Яною під час боїв за місто.

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Про загибель Тетяни Мороз повідомили у телеграм-каналі “Погибшие, Ушедшие, Память, Мариуполь”.

Тетяна Мороз народилася у 2015 році, жила з родиною у Маріуполі. Повномасштабне вторгнення застало їх у рідному місті. Разом з мамою Яною маленька Таня переховувалась у їхньому будинку. 4 березня 2022 оселя трапила під обстріл, який забрав життя Яни та її маленької донечки.

“Яна Мороз та її донька Тетяна загинули 4 березня внаслідок прямого влучання в будинок. Їх поховали у дворі власного будинку”, — написала тітка Яни Марина.

Яна та Тетяна Мороз, фото: Telegram/“Погибшие, Ушедшие, Память, Мариуполь”

Згодом, 8 березня 2022 року, коли ще тривали бої за Маріуполь і тисячі містян залишались у блокаді, про Таню написали у Маріупольській міськраді. В момент обстрілу мама намагалася прикрити Таню собою і загинула на місці. Таня залишалась під завалами, і однією з причин її смерті згодом назвуть і зневоднення. Попри те, що її змогли доправити до лікарні, врятувати життя дівчинки можливості вже не було.

“За цією історією — життя 6-річної Тані, яку ми дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Її мама загинула. Ми не можемо сказати, скільки часу наша маленька, сильна маріупольчанка боролася за своє життя. Ми не можемо навіть уявити, скільки страждань довелося пережити ні в чому не винній дитині. Останні хвилини свого життя вона була сама, знесилена, налякана, відчуваючи страшну спрагу. Це лише одна з багатьох історій Маріуполя, який виживає в блокаді вже восьму добу”, — йшлося у повідомленні міськради.

Світла пам’ять загиблим.