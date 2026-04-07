Загальна потреба у фінансуванні “плану стійкості” Донецької області становить майже 2 млрд грн. Він передбачає захист понад трьох десятків об’єктів критичної інфраструктури від атак. Також введуть обладнання для розподіленої генерації, а ще залучать устаткування для резервного живлення.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Там розповіли, що “план стійкості” Донецької області передбачає захист 37 об’єктів критичної інфраструктури та введення до 68 МВт додаткової розподіленої генерації. Для резервного живлення об’єктів тепло-, водопостачання і водовідведення планують залучити до 87 одиниць обладнання загальною потужністю 41,7 МВт.

Загальна потреба у фінансуванні такої ініціативи, уточнюють урядовці, для регіону – 1,989 мільярда гривень.

Більше про “плани стійкості” для областей України

“Плани стійкості” для регіонів — це комплекс заходів для підготовки енергосистеми та ЖКГ до наступного опалювального сезону. Його реалізує український уряд спільно з ОВА та громадами. Загальну потребу в фінансуванні ініціативу оцінюють у 278 мільярдів гривень (5,4 млрд євро).

Для покриття проєкту влада працює над залученням фінансових ресурсів від міжнародних партнерів. Також передбачається співфінансування з боку громад для комунальних об’єктів, зазначили в уряді.

Нагадаємо, 6 квітня Словʼянська ТЕС офіційно зупинила свою роботу — через безпекову ситуацію та російські атаки. Це була остання теплоелектростанція на підконтрольній уряду України території Донеччини.