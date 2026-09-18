Планшети для військових: екран, автономність, GPS і захист для польових умов | Вільне Радіо

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Вибір планшета для військових став питанням ефективної автоматизації роботи в екстремальних умовах, де один міцний пристрій перебирає на себе обов’язки надійного робочого інструмента. Військові планшети перетворилися на автономні польові центри: вони самостійно протистоять падінням, витримують занурення у воду, працюють при екстремальних температурах, забезпечують безперебійну навігацію та тримають заряд днями.
Підібрати потрібний гаджет можна в МТА: інтернет-магазин пропонує широкий асортимент планшетів (https://mta.ua/plansheti), в т.ч. для військових, та надає професійну консультацію щодо товарів.
Асортимент планшетів для військових на сайті МТА
Топовий флагман преміального сегмента, орієнтований на максимальну витривалість та бездоганну точність навігації.
Переваги: Рекордна батарея на 32 000 мАг та підтримка 5G дозволяють залишатися на зв’язку тижнями. Точна система геопозиціонування об’єднує GPS, GLONASS, Galileo та Beidou, а корпус має максимальний захист IP68, IP69K і MIL-STD-810H.
Недоліки: Висока вартість пристрою, масивні габарити та значна вага (понад 1.2 кг), яка ускладнює носіння у звичайному підсумку.
Збалансований субфлагман, який пропонує топові функції автономності та захисту за поміркованішу ціну.
Переваги: Потужний вбудований кемпінговий ліхтар для роботи в темряві, акумулятор на 18 600 мАг, роз’єм uSmart для підключення інспекційних камер та захист за стандартом IP68/IP69K.
Недоліки: Система визначення координат у щільній забудові може втрачати швидкість, велика товщина корпусу.
Народний фаворит у середньому ціновому сегменті з надійним базовим функціоналом та гарним екраном.
Переваги: Доступна ціна при акумуляторі на 22 000 мАг, надійне скло Corning Gorilla Glass 5, стереозвук Harman Kardon та стійкість до критичних температур.
Недоліки: Тривалий час повної зарядки, відсутність підтримки 5G у базовій версії.
Базовий пристрій для початкових потреб у міцному та відносно компактному корпусі.
Переваги: Максимально доступна ціна, вбудований точний GPS-модуль для картографії, просте керування та міцні кутові протектори.
Недоліки: Малий обсяг оперативної пам’яті для важких софтів і топографічних карт, відсутність дисплея з підвищеною яскравістю.
|Модель
|Дисплей
|Акумулятор
|Для яких військових завдань найкраще підходить
|Oukitel RT7 Titan 5G
|10.1″, IPS (1920×1200)
|32 000 мА·год
|Автономна робота з тактичним софтом і картами понад тиждень, артрозрахунки, польові штаби
|Ulefone Armor Pad 2
|11.0″, IPS (2000×1200)
|18 600 мА·год
|Робота в бліндажах і темряві, інженерні завдання, огляд і ремонт важкодоступних вузлів техніки
|Blackview Active 8 Pro
|10.36″, IPS (2000×1200)
|22 000 мА·год
|Використання всередині шумної бронетехніки, надійне джерело зв’язку, тривалі виходи на позиції
|Cubot Tab KingKong
|10.1″, IPS (1920×1200)
|10 600 мА·год
|Особистий планшет бійця, робота з офлайн-картами, мобільна навігація без переплат
Обираючи планшети для військових в MTA, покупець отримує:
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