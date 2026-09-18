Планшети для військових: екран, автономність, GPS і захист для польових умов | Вільне Радіо

Фото: img.mta.ua

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Вибір планшета для військових став питанням ефективної автоматизації роботи в екстремальних умовах, де один міцний пристрій перебирає на себе обов’язки надійного робочого інструмента. Військові планшети перетворилися на автономні польові центри: вони самостійно протистоять падінням, витримують занурення у воду, працюють при екстремальних температурах, забезпечують безперебійну навігацію та тримають заряд днями.

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Огляд популярних моделей планшетів для військових

Планшет Oukitel RT7 Titan 5G

Топовий флагман преміального сегмента, орієнтований на максимальну витривалість та бездоганну точність навігації.

Переваги: Рекордна батарея на 32 000 мАг та підтримка 5G дозволяють залишатися на зв’язку тижнями. Точна система геопозиціонування об’єднує GPS, GLONASS, Galileo та Beidou, а корпус має максимальний захист IP68, IP69K і MIL-STD-810H.

Недоліки: Висока вартість пристрою, масивні габарити та значна вага (понад 1.2 кг), яка ускладнює носіння у звичайному підсумку.

Планшет Ulefone Armor Pad 2

Збалансований субфлагман, який пропонує топові функції автономності та захисту за поміркованішу ціну.

Переваги: Потужний вбудований кемпінговий ліхтар для роботи в темряві, акумулятор на 18 600 мАг, роз’єм uSmart для підключення інспекційних камер та захист за стандартом IP68/IP69K.

Недоліки: Система визначення координат у щільній забудові може втрачати швидкість, велика товщина корпусу.

Планшет Blackview Active 8 Pro

Народний фаворит у середньому ціновому сегменті з надійним базовим функціоналом та гарним екраном.

Переваги: Доступна ціна при акумуляторі на 22 000 мАг, надійне скло Corning Gorilla Glass 5, стереозвук Harman Kardon та стійкість до критичних температур.

Недоліки: Тривалий час повної зарядки, відсутність підтримки 5G у базовій версії.

Планшет Cubot Tab KingKong

Базовий пристрій для початкових потреб у міцному та відносно компактному корпусі.

Переваги: Максимально доступна ціна, вбудований точний GPS-модуль для картографії, просте керування та міцні кутові протектори.

Недоліки: Малий обсяг оперативної пам’яті для важких софтів і топографічних карт, відсутність дисплея з підвищеною яскравістю.

Порівняння моделей планшетів для військових

Модель Дисплей Акумулятор Для яких військових завдань найкраще підходить Oukitel RT7 Titan 5G 10.1″, IPS (1920×1200) 32 000 мА·год Автономна робота з тактичним софтом і картами понад тиждень, артрозрахунки, польові штаби Ulefone Armor Pad 2 11.0″, IPS (2000×1200) 18 600 мА·год Робота в бліндажах і темряві, інженерні завдання, огляд і ремонт важкодоступних вузлів техніки Blackview Active 8 Pro 10.36″, IPS (2000×1200) 22 000 мА·год Використання всередині шумної бронетехніки, надійне джерело зв’язку, тривалі виходи на позиції Cubot Tab KingKong 10.1″, IPS (1920×1200) 10 600 мА·год Особистий планшет бійця, робота з офлайн-картами, мобільна навігація без переплат

Критичні помилки під час вибору та експлуатації

Переоцінка міцності скла: Навіть найпотужніше загартоване скло може тріснути при прямому падінні плазом на гостре каміння або кут металевої конструкції.

Навіть найпотужніше загартоване скло може тріснути при прямому падінні плазом на гостре каміння або кут металевої конструкції. Купівля занадто важкої моделі без урахування сценарію: Придбання планшета вагою понад 1 кг для піших виходів спричиняє швидку втому та незручність в експлуатації.

Придбання планшета вагою понад 1 кг для піших виходів спричиняє швидку втому та незручність в експлуатації. Зарядка пристрою з вологим роз’ємом: Підключення кабелю живлення одразу після виймання планшета з води або роботи під зливою призводить до окислення контактів або короткого замикання в порту.

Підключення кабелю живлення одразу після виймання планшета з води або роботи під зливою призводить до окислення контактів або короткого замикання в порту. Нехтування перевіркою затискання заглушок: Спроба занурити планшет у воду чи бруд із недостатньо щільно закритими гумовими ущільнювачами портів чи SIM-лотка призводить до миттєвого потрапляння вологи всередину корпусу.

Спроба занурити планшет у воду чи бруд із недостатньо щільно закритими гумовими ущільнювачами портів чи SIM-лотка призводить до миттєвого потрапляння вологи всередину корпусу. Спроба самостійно розібрати герметичний корпус: Розбирання пристрою поза сервісним центром руйнує заводські клеєві прокладки, що повністю позбавляє планшет захисту від вологи та пилу.

Розбирання пристрою поза сервісним центром руйнує заводські клеєві прокладки, що повністю позбавляє планшет захисту від вологи та пилу. Сушіння гаджета гарячим повітрям або на батареї: Використання фену чи джерел високої температури для випаровування води деформує внутрішні ущільнювачі й може пошкодити акумулятор.

Використання фену чи джерел високої температури для випаровування води деформує внутрішні ущільнювачі й може пошкодити акумулятор. Ігнорування специфіки солоної води: Занурення планшета в море чи лиман без подальшого промивання прісною водою спричиняє швидку корозію металевих елементів і роз’ємів через залишки солі.

Сервіс та вигода купівлі планшетів для військових в MTA

Обираючи планшети для військових в MTA, покупець отримує:

Широкий асортимент: Від відносно легких захищених моделей для швидкого пересування до потужних важких флагманів із підтримкою 5G, супутниковими системами та гігантськими батареями.

Від відносно легких захищених моделей для швидкого пересування до потужних важких флагманів із підтримкою 5G, супутниковими системами та гігантськими батареями. Професійну консультацію: Експерти допомагають підібрати планшет з урахуванням умов експлуатації, необхідної точності GPS, зчитування екрана на сонці та рівня захисту.

Експерти допомагають підібрати планшет з урахуванням умов експлуатації, необхідної точності GPS, зчитування екрана на сонці та рівня захисту. Офіційну гарантію та сервіс: MTA забезпечує впевненість у якості захищеної техніки, надає офіційне сервісне обслуговування та допомогу у первинному налаштуванні пристрою.

MTA забезпечує впевненість у якості захищеної техніки, надає офіційне сервісне обслуговування та допомогу у первинному налаштуванні пристрою. Програму Trade-in у мережі МТА: дозволяє обміняти стару техніку на нову з оплатою лише різниці у вартості або викупом пристрою.

Trade-in у мережі МТА

Чекліст перед купівлею