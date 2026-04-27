Платформа “Меморіал” навчатиме громади працювати з темами пам’яті та вшанування: як податися на програму

Громади працюватимуть з темами пам’яті та вшанування. Колаж: наданий Платформою памʼяті "Меморіал"

Платформа пам’яті “Меморіал” оголосила реєстрацію для громад до участі у програмі “Культура пам’яті: відкриті тренінги для громад України”. Вона спрямована на посилення спроможності працювати з темами пам’яті та вшанування у публічному просторі – професійно, етично та з урахуванням принципів прав людини. Як податися – читайте далі.

Про ініціативу журналістам Вільного Радіо розповіли представники Платформи памʼяті.

Вони запрошують до участі громади з усієї підконтрольної уряду України території, зокрема подати заявку можуть:

органи місцевого самоврядування;

представники освітніх і культурних інституцій;

громадські організації та ініціативи;

спільноти, які тільки починають працювати із темою пам’яті або мають запит на її осмислення.

“Сьогодні громади вже формують культуру пам’яті – щодня, через свої рішення, простори та ритуали. Але без спільних принципів і знань цей процес може бути конфліктним чи хаотичним. Нам важливо створити середовище, де пам’ять працює як інструмент гідності, поваги і єдності. Саме для цього потрібні такі навчальні програми – щоб громади мали не лише інтуїцію, а й професійну опору”, – каже співзасновниця Платформи пам’яті “Меморіал” Гаяне Авакян.

У межах проєкту відібрані громади отримають:

офлайн-тренінг у своїй громаді за участі команди експертів з меморіалізації;

роботу з реальними кейсами та фасилітовану розробку локальних рішень;

навчальні матеріали: гайд з етичної меморіалізації, чек-листи, кейси;

посттренінговий супровід з експертами;

доступ до спільноти практиків і обмін досвідом.

Податися на програму можна до 30 квітня 2026 року за цим посиланням. Як розповіли Вільному Радіо організатори, дві громади з Донеччини вже долучилися до відбору та очікують його результатів.

Нагадаємо, у Краматорську публікують історії полеглих земляків на сайті “Небесне військо”, а у Слов’янську надають їм звання почесних громадян. У Святогірську готують “Книгу пам’яті”, у Костянтинівці та Дружківці облаштували Алеї слави. Більше про те, як вшановують загиблих жителів громад на Донеччині – розповідали в окремому матеріалі.