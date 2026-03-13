Азовське море, Донецька область. Фото: Depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На тимчасово непідконтрольній частині Донеччини окупаційна влада представила “концепцію розвитку” Приазов’я до 2044 року. Загарбники планують забудувати понад 470 гектарів узбережжя в Урзуфі та звести сотні тисяч квадратних метрів житла в Мангушській громаді.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з окупаційних джерел.

Село Урзуф, яке загарбники називають частиною “Мангушського муніципального округу ДНР”, хочуть перетворити на туристичний вузол. Свої плани окупанти пояснюють “курортним потенціалом” території та апелюють до радянського періоду, коли селище мало назву Приморське.

Згідно з даними окупаційних медіа, проєкт передбачає створення:

туристичного кластера: готельні комплекси, луна-парк з атракціонами та променад.

морської інфраструктури: причали для катерів, три яхтові марини та облаштовані пляжні зони.

розважальних об’єктів: торговельні центри з картингом та спортивно-оздоровчі зони.

Загальна площа території, яку планують забудувати, становить 474 гектари.

Крім розважальної інфраструктури, росіяни планують збільшити житловий фонд окупованого округу. До 2044 року там хочуть збудувати:

91 тис. кв. м багатоквартирних будинків;

262 тис. кв. м приватного сектору.

Проєкти будівництва на тимчасово окупованому узбережжі Азовського моря розробив російський інститут просторового планування.

Також окупанти заявили, що нібито планують запустити нові автостанції в Урзуфі та Мелекіному, а також автобусний парк у Мангуші.

