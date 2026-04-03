Поблизу Покровська росіяни все частіше використовують роботів для атаки, — 59 ОШБр

Стела на в'їзді в Покровськ. Фото: Getty Images

На Покровському напрямку російські війська використовують для атак піхоту та роботизовані комплекси.

Про це в ефірі Армія — Медіа Сил оборони України розповів т.в.о. батл-капітана 1-го батальйону безпілотних систем “Хижаки висот” 59-ї окремої штурмової бригади з позивним “Лєший”.

За його словами, росіяни з неба атакують позиції бригади FPV-дронами та “Молніями”, по суші — йдуть піхотинці, інколи заїжджають на мотоциклах і квадроциклах.

Крім того, загарбники активно використовують наземні роботизовані комплекси (НРК), кількість яких збільшується.

“Було виявлено їхні дві точки НРК. Удачно дуже відпрацьовано, НРК згоріли. Потім, за декілька днів, знову виявили їхнє НРК, також відпрацювали. Пробують лізти, пролазити на нашому напрямку, але в них абсолютно нічого не виходить. Те, що вони мають отримувати, результат 200 і 300. Намагаємося знаходити їхні точки пілотів, відпрацьовувати по них, щоб вони менше завдавали шкоди нашій піхоті”, — зазначив т.в.о батл-капітана 1-го батальйону безпілотних систем “Хижаки висот”.

Нагадаємо, у березні 2026 року окупанти скинули по території України рекордну кількість КАБів — майже 8 тисяч.