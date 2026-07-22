Ілюстративне фото з Лимана 2023 року: Вільне Радіо

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Жительку Лимана визнали винною у державній зраді. За даними суду, під час боїв за місто вона показала російському військовому будинок, де перебували українські захисники. Згодом окупанта ліквідували, а в його телефоні знайшли запис цієї розмови.

Про цю справу журналісти Вільного Радіо дізналися з вироку Індустріального районного суду Дніпра. Імʼя фігурантки оприлюднили на сайті “Судова влада”.

За матеріалами справи, події сталися 10 лютого 2026 року. Олена М. перебувала в будинку свого сина в Лимані, коли туди прийшов російський військовий. Слідство встановило, що він проводив розвідку українських позицій.

Під час розмови жителька Лимана показала окупанту будинок, у якому перебували українські військовослужбовці, та розповіла про їхнє розташування. Як встановив суд, отримані відомості росіянин одразу передав своєму командуванню по радіозв’язку.

Вже через десять днів цього військового ліквідували українські захисники під час зачистки Лимана. У його телефоні знайшли майже півгодинний аудіозапис розмови з місцевою жителькою. Саме він став одним із головних доказів у справі.

Згодом експертиза підтвердила, що жіночий голос на записі належить обвинуваченій. Крім того, під час слідчого експерименту вона показала на карті місце, де перебували українські військові, та підтвердила, що російський військовий після розмови передав ці дані своєму командиру.

Під час розгляду справи Олена М. спочатку заперечувала умисел. Вона стверджувала, що не знала, військовий якої армії стояв перед нею, а лише махнула рукою в бік будинку.

Втім, суд не погодився з такими поясненнями. Суддя звернув увагу, що розмова тривала майже 30 хвилин, а сама обвинувачена під час слідчого експерименту детально відтворила обставини зустрічі та підтвердила, що знала про аудіозапис.

У Лиманській міській військовій адміністрації підтвердили, що на той момент у будинку перебували військовослужбовці Сил оборони. У СБУ зазначили, що ця інформація не була у відкритому доступі.

Наприкінці розгляду справи фігурантка визнала провину та покаялась. Суд визнав її винною за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — “Державна зрада в умовах воєнного стану”.

Їй призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також засуджена має відшкодувати понад 27 тисяч гривень витрат на проведення експертиз.

Нагадаємо, напередодні в Україні засудили до 15 років позбавлення волі мешканця Малотаранівки Краматорської громади, який збирав інформацію про базування підрозділів Сил оборони.