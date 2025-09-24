Старший лейтенант поліції та захисник Олександр Пантюхов. Фото: ГУНП в Донецькій області

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Олександра Пантюхова з Українська, який працював дільничним офіцером і служив у стрілецькому батальйоні поліції особливого призначення на Донеччині. Він загинув 1 серпня 2025 року.

Про Олександра Пантюхова написали в Головному управлінні Національної поліції в Донецькій області.

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його/її життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Олександр Пантюхов народився в місті Українськ, що на Донеччині, та нині перебуває під окупацією. Після закінчення навчання він працював дільничним офіцером у Покровському районному управлінні поліції та стежив за громадським порядком.

Під час повномасштабного вторгнення Олександр долучився до стрілецького батальйону поліції особливого призначення. Разом із військовими він брав участь у боях і виконував завдання на передовій.

Старший лейтенант поліції Олександр Пантюхов загинув 1 серпня під час виконання завдання. У день загибелі йому виповнилося 23 роки.

“Він любив життя і людей, завжди намагався захистити їх”, — йдеться в повідомленні поліції Донецької області.

Вічна пам’ять захисникові.