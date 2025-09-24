Підтримайте Вільне Радіо
Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Олександра Пантюхова з Українська, який працював дільничним офіцером і служив у стрілецькому батальйоні поліції особливого призначення на Донеччині. Він загинув 1 серпня 2025 року.
Про Олександра Пантюхова написали в Головному управлінні Національної поліції в Донецькій області.
Олександр Пантюхов народився в місті Українськ, що на Донеччині, та нині перебуває під окупацією. Після закінчення навчання він працював дільничним офіцером у Покровському районному управлінні поліції та стежив за громадським порядком.
Під час повномасштабного вторгнення Олександр долучився до стрілецького батальйону поліції особливого призначення. Разом із військовими він брав участь у боях і виконував завдання на передовій.
Старший лейтенант поліції Олександр Пантюхов загинув 1 серпня під час виконання завдання. У день загибелі йому виповнилося 23 роки.
“Він любив життя і людей, завжди намагався захистити їх”, — йдеться в повідомленні поліції Донецької області.
Вічна пам’ять захисникові.