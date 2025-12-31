Поліцейські Донеччини отримали нагороди за відважну службу

Поліцейські Донеччини отримали нагороди, фото: пресслужба Поліції Донецької області

Поліцейських Донеччини нагородили відзнаками Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України й командувача Збройних Сил. Відзначили тих правоохоронців, які відбивали найважчі штурми та рятували життя людей.

Про нагородження повідомили у пресслужбі поліції Донеччини.

Серед нагороджених – бійці стрілецького батальйону та спецпідрозділу КОРД, парамедики, оперативники, дільничні офіцери.

“У найстрашніші миті ви завжди були там, де потрібна допомога. Люди знають: є поліція – є надія. Ви змушуєте битись серце нашої рідної Донеччини. З великим болем згадуємо тих, хто сьогодні мав стояти тут поряд із нами. Вічна пам’ять і слава Героям! Але як би не було складно, ворогу не зломити нас – тих, хто вже 11 років протистоїть злу, хто зберіг у собі світло і обрав шлях допомоги людям”, — сказав начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області Руслан Осипенко.

Нагадаємо, з прифронтової Дружківки поліцейські евакуювали матір із трьома дітьми.

