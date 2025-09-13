Лейтенант Андрій Рибальченко та старший сержант Руслан Гриценко загинули під час виконання бойового завдання на фронті. Фото: ГУНП в Донецькій області

У ніч на 12 вересня під час виконання бойового завдання на фронті загинули двоє бійців батальйону поліції особливого призначення ГУНП Донеччини.

Про це повідомили у Головному управлінні національної поліції в Донецькій області.

Смертельних поранень зазнали лейтенант поліції Андрій Рибальченко та старший сержант поліції Руслан Гриценко.

Обидва служили в батальйоні від самого початку його створення і понад рік утримували оборону на найгарячіших ділянках Донеччини. Вони були родом із населених пунктів, які наразі перебувають під тимчасовою окупацією.

Андрій Рибальченко народився в Мангуші. Поліцейську службу розпочав у 21 рік, а минулого тижня йому виповнилось 41. У чоловіка залишились дружина, двоє дітей 6 і 9 років, батьки та брат.

Його колега, Руслан Гриценко, родом із Соледара Бахмутського району. Він присвятив службі понад 18 років. З війни Руслана чекали батьки та сестра. Чоловікові назавжди залишиться 38.

“Андрій Рибальченко та Руслан Гриценко були не тільки поліцейськими, але й доблесними воїнами, які тримали оборону на найгарячіших рубежах, не давали ворогу посунутись далі”, — зазначили у ГУНП Донеччини.

Вічна пам’ять.