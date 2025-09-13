Підтримайте Вільне Радіо
У ніч на 12 вересня під час виконання бойового завдання на фронті загинули двоє бійців батальйону поліції особливого призначення ГУНП Донеччини.
Про це повідомили у Головному управлінні національної поліції в Донецькій області.
Смертельних поранень зазнали лейтенант поліції Андрій Рибальченко та старший сержант поліції Руслан Гриценко.
Обидва служили в батальйоні від самого початку його створення і понад рік утримували оборону на найгарячіших ділянках Донеччини. Вони були родом із населених пунктів, які наразі перебувають під тимчасовою окупацією.
Андрій Рибальченко народився в Мангуші. Поліцейську службу розпочав у 21 рік, а минулого тижня йому виповнилось 41. У чоловіка залишились дружина, двоє дітей 6 і 9 років, батьки та брат.
Його колега, Руслан Гриценко, родом із Соледара Бахмутського району. Він присвятив службі понад 18 років. З війни Руслана чекали батьки та сестра. Чоловікові назавжди залишиться 38.
“Андрій Рибальченко та Руслан Гриценко були не тільки поліцейськими, але й доблесними воїнами, які тримали оборону на найгарячіших рубежах, не давали ворогу посунутись далі”, — зазначили у ГУНП Донеччини.
Вічна пам’ять.