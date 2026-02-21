Прапори Польщі та України. Ілюстративне фото : depositphotos

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який остаточно скасовує особливий статус для українських біженців, що діяв з початку повномасштабної війни. Окрему систему допомоги ліквідують, а українців прирівняють до інших іноземців під захистом.

Про це повідомили на офіційній сторінці канцелярії Президента Республіки Польща у соцмережі Х.

Нові правила почнуть діяти з 5 березня 2026 року. Як висловився Кароль Навроцький, на ці зміни “чекали багато поляків”. За словами президента, Польща залишається союзником України, але підтримка біженців відтепер буде не “безумовною”, а системною.

Попри скасування спецзакону, українцям дозволили законно перебувати в Польщі ще принаймні рік.

Подати заяву на легальне перебування можна буде до 4 березня 2027 року.

Паперові посвідчення, які раніше видавав голова Управління у справах іноземців, замінять на електронну картку DIIA.

Статус PESEL UKR (ідентифікаційний код, який отримують україські біженці в Польщі) стане офіційним способом підтвердження легального перебування в Польщі. Заяву на його отримання необхідно подати протягом 30 днів з моменту в’їзду, інакше тимчасовий захист припинить дію.

Підтвердити особу та легальність перебування в Польщі можна буде через мобільний застосунок mObywatel.

Соціальна допомога, житло та медицина

Соціальну допомогу та безкоштовне житло/харчування тепер надаватимуть лише “особливо вразливим групам” (багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю тощо). Також більшість українців мають перейти на самозабезпечення. Навроцький назвав це “відновленням відчуття справедливості” щодо польських платників податків.

З березня 2026 року доступ до безкоштовних лікарів у Польщі буде обмеженим. На нього матимуть право лише неповнолітні, офіційно працевлаштовані, а також жертви насильства та вразливі верстви у центрах проживання. Дорослі, які не працюють, отримуватимуть медичну допомогу на тих самих умовах, що й інші іноземці в Польщі (тобто через страхування або платно).

“Я підписую цей закон із переконанням, що він захищає наші державні фінанси та впорядковує систему”, — підкреслив президент Польщі.

Закон про допомогу українським біженцям, який ухвалили у Польщі у 2022 році, запровадили як екстрену відповідь на початок повномасштабної війни. Він створив окрему правову систему, яка максимально спрощувала правила перебування, працевлаштування, отримання соцвиплат та доступу до освіти саме для українців. У межах цього закону польська влада створила спеціальний Фонд допомоги, через який фінансувалися завдання з підтримки українців.

Прийшовши до влади у 2025 році, президент Польщі Кароль Навроцький неодноразово обіцяв замінити тимчасову допомогу системними правилами, які будуть єдиними для всіх іноземців, що потребують захисту. Період дії спецзакону для українців він назвав “етапом беззастережних привілеїв”.

За даними Укрінформу, у Польщі досі залишається близько мільйона українських біженців.

