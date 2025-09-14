Полтавська ОВА показала фортифікації, які будувала на Донеччині: справу щодо нібито розтрат на них вестиме НАБУ

Фортифікації, які будували на Донеччині на замовлення Полтавської ОВА. Фото: "Суспільне. Донбас"

Фортифікації, які будували на замовлення Полтавської ОВА, розташовані у Святогірській громаді. Нині роботи завершили, а оцінити якість оборонних споруд мають військові. Справу щодо нібито розтрати на захисних спорудах розслідуватиме НАБУ.

Про це пише видання “Суспільне. Донбас” з посиланням на виконувача обов’язків начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Він показав представникам медіа деякі фортифікації, які, за його словами замовляла та фінансувала обладміністрація — вони у Святогірській громаді. Когут акцентував, що нардеп Ярослав Железняк, який оприлюднив розслідування щодо розтрати нібито 200 мільйонів гривень, називав Покровський напрямок.

“Основна мета нашого приїзду та сьогоднішнього відвідування — це в першу чергу показати, що фортифікаційні споруди збудовані, вони знаходяться на підконтрольній території України. Дані фортифікаційні споруди проєктувалися і будувалися відповідно до проєкту, який розроблений був, проєктною організацією, на замовлення Генерального штабу і проєктного інституту Міністерства оборони України”, — сказав посадовець.

За словами Когута, будівництво розпочали на початку минулого року та завершили наприкінці 2024-го. Він також додав, що на всі споруди були “складені паспорти”, участь в плануванні точок розташування брали представники ОТУ “Луганськ”.

“Паспорт — це довжина, ширина, кількість тих чи інших загороджувальних споруд і так далі. На кожну фортифікаційну споруду, яка побудована, є свій паспорт. Протяжність, якщо взяти таку в лінію, поставити всі фортифікаційні споруди, окопи та все інше — це 21 кілометр 300 метрів”, — уточнив т.в.об очільника Полтавської ОВА

Він також повторив дані щодо витрат, які озвучував ексначальник обладміністрації Філіп Пронін — загальний бюджет, згідно з проєктно-кошторисною документацією, становив 381 мільйон гривень.

Водночас відповідаючи на питання журналістів про те, як роботи прийняли військові та чи оцінили якість, Когут сказав:

“З приводу прийняття роботи — процес іде. А якість, відповідно, ми це все, (якщо — ред.) будуть недоліки, ми усунемо. Підрядник буде усувати, тому що така процедура. Всі ці споруди зараз знаходяться під охороною Державної служби спеціального транспорту”.

Справа про начебто розтрати Полтавської ОВА на фортифікаціях Донеччини в НАБУ

Раніше НАБУ розпочало розслідування щодо нібито розкрадання коштів на фортифікаціях у Донецькій області. Зокрема, у документі, датованому 5 серпня 2025 року, йдеться про підозри у вчиненні правопорушень за статтями 191 “Розтрата майна” та 364 “Зловживання владою або службовим становищем” КК України.

Так, посадовці Полтавської ОВА разом із представниками приватних компаній ТОВ “ЄНКІ Констракшн” та ТОВ “Прімум Актив” могли заволодіти бюджетними коштами, виділеними на будівництво укріплень на Донеччині. Йдеться про суму до 200 мільйонів гривень.

Що передувало

На початку вересня 2025-го народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив розслідування щодо будівництва фортифікацій на Покровському напрямку Донеччини. За його словами, під час робіт, які виконували на замовлення Полтавської ОВА, посадовці могли свідомо допустити переплати на 200 мільйонів гривень за укриття для військових.

У Полтавській адміністрації звинувачення відкидають, називаючи їх “неповними та маніпулятивними”. Кажуть, що спорудили 14 опорних пунктів, усі роботи пройшли перевірку Інституту судових експертиз і військового командування ОТУ “Луганськ”.

Крім того, ОВА ініціювала додаткові перевірки, аби зафіксувати відсутність будь-яких порушень з боку замовника. Також вони хотіли надати оцінку тим, хто “здійснює заходи щодо дискредитації обласної військової адміністрації та керівництва області”.