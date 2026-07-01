Вікторія Боброва “Квітка”. Фото: Facebook сторінка Viktoria Bobrova

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — продюсерка, кастинг-директорка та військовослужбовиця Вікторія Боброва з позивним “Квітка”. Після початку повномасштабного вторгнення вона стала на захист України та загинула на фронті.

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Про життя захисниці розповіли її рідні, колеги та знайомі.

Якою була Вікторія Боброва?

Вікторія Боброва народилася на Одещині, навчалася у Кислицькому ліцеї. У цивільному житті вона працювала продюсеркою, кастинг-директоркою, продакшн-асистенткою та ресерчеркою, присвятивши себе українському кінематографу.

Дівчина долучалася до створення низки відомих українських проєктів, серед яких документальний фільм “Як я провів літні канікули” режисера Антоніо Лукіча, стрічка “Подвійний іммельман” Віри Яковенко, а також серіали “Спротив” і “Друзі”.

Служба в ЗСУ

З початком повномасштабної війни Вікторія залишила цивільну професію та вступила до лав Збройних сил України. Вона служила офіцеркою відділення комунікацій управління 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”.

Про загибель захисниці повідомила її матір у коментарях до останнього допису Вікторії.

“Так, це правда, нема моєї Квітки, нема моєї доні. Але вона завжди залишиться з нами, назавжди молода і гарна”, — написала матір Вікторії.

Колеги, друзі та викладачі згадують Вікторію як світлу, сильну й талановиту людину, яка завжди знаходила слова підтримки для інших навіть у найважчі часи.

Сториз волонтерки Вікторії Ільхи в Instagram. Колаж: Суспільне Культура

“Я не повірила, написала тобі всюди, набрала декілька разів… Твоя мама підтвердила, що ти пішла, і стало так боляче. Моя ти Квітка Едельвейс, дівчинка, яка підтримувала завжди мої рефлексії. Я дуже пишалася тобою весь час!” — написала волонтерка Вікторія Ільха.

Педагогічний колектив Кислицького ліцею також висловив співчуття щодо втрати Вікторії.

“Разом із нею ми втратили частинку світла, таланту і великого серця. Вона була тією, хто надихав, підтримував і залишав після себе тепло”, — зазначили на сторінці ліцею.

Вічна памʼять і шана захисниці України!