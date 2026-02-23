Помер головний редактор газети “Шахтарський Торецьк” Денис Кшеминський

Головний редактор газети "Шахтарський Торецьк" Денис Кшеминський. Фото: Торецька МВА

17 лютого помер головний редактор “Шахтарський Торецьк” Денис Кшеминський. Він очолював видання до його закриття у 2022-му. Чоловікові було 47 років.

Про це повідомили у Торецькій МВА.

Там розповіли, що передчасна смерть головного редактора “Шахтарський Торецьк” Дениса Кшеминського сталася 17 лютого. Чоловік пішов з життя у віці 47 років.

Відомо, що Кшеминський народився 7 серпня 1978 року. Закінчив Луганський університет за спеціальністю “Журналістика”. Свій професійний шлях розпочав у редакції газети “Дзержинський шахтар” (в подальшому — “Шахтарський Торецьк”). Туди чоловік прийшов працювати кореспондентом.

“Він багато писав на шахтарську тематику, вмів творчо, глибоко й цікаво висвітлювати нелегку працю гірників міста, передаючи через свої матеріали повагу до людей праці та їхньої щоденної звитяги. Після кількох років роботи журналістом очолив колектив редакції.

Під його керівництвом газета стала більш інформативною, різноманітною за тематикою та креативною в оформленні. Денис Миколайович віддавав багато сил творчому розвитку видання, відображаючи на сторінках газети найактуальніші теми життя Торецька та його мешканців”, — розповіли у Торецкькій ВА.

У 2022 році видання зупинило свою роботу через початок активних боїв.

“Праця редакційного колективу, очолюваного Денисом Миколайовичем, назавжди залишиться важливою сторінкою в історії міста”, — додали у повідомлені.

