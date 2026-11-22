Ексочільник Добропілля Віктор Дерипаска. Фото: Добропільська МВА

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Помер колишній міський голова Добропілля Віктор Дерипаска. Чоловік очолював місто понад 15 років — вперше його обрали у 2002-му.

Про це повідомили у Добропільській МВА.

За їхніми словами, Віктор Дерипаска був Почесним громадянином міста. До того, як стати очільником Добропілля, експосадовець мав досвід роботи в інженерії та на інших керівних посадах.

“Його життєвий шлях був нерозривно пов’язаний із Донеччиною. Пройшовши шлях від інженерної роботи до керівних посад, він здобув вагомий професійний досвід, який згодом присвятив розвитку міста. Понад 15 років Віктор Трохимович очолював Добропілля. Це були роки непростих рішень, щоденної відповідальності за життєдіяльність міста, його комунальне господарство, соціальну сферу та добробут мешканців.

За його участі реалізовувалися важливі для громади ініціативи, розвивалася міська інфраструктура, вдосконалювалася система надання послуг населенню. За цією роботою стояли роки наполегливої праці, управлінського досвіду та щирого прагнення зробити щось корисне для земляків”, — розповіли в адміністрації.

Віктор Дерипаска народився у 1945 році в Мирнограді, йдеться на сайті “Добропілля Online”. Чоловік навчався у Водянській школі, а у 1965 році вступив до Донецького будівельного технікуму. Після закінчення навчання, він служив в армії — до 1971 року.

Експосадовець разом із родиною переїхав до Добропілля у 1973 році. Згодом працював на посадах інженера міськтрансу, а також на підприємстві “Добропіллявугілля”, де очолював шахтобудівне управління.

З 1997 року Дерипаска працював у міській раді: спершу на посаді першого заступника міського голови, а із 1999 року виконував його обовʼязки. У 2002 році чоловіка вперше обрали міським головою Добропілля.

Нагадаємо, у жовтні 2024-го на 47 році життя помер очільник Волноваської РВА Юрій Бакаєв. Чоловік обіймав цю посаду з вересня 2022 року. У нього залишилися дружина та син.