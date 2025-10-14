Помер міський голова Миколаївки Олександр Гадяцький

Міський голова Миколаївки Олександр Гадяцький. Фото: Миколаївська громада, Facebook

Міський голова міста Миколаївка Олександр Гадяцький помер у віці 65 років. Перед смертю чоловік хворів.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо повідомив очільник Миколаївської МВА Володимир Проскунін.

Олександр Гадяцький народився 30 жовтня 1959 року у селищі Райгородок на Донеччині. Після закінчення Слов’янського сільськогосподарського технікума та університету, працював у виконкомі Райгорода, був заступником голови Слов’янської держадміністрації.

З 2002 року до 2020 Олександр Гадяцький був селищним головою у Райгородку — його чотири рази обирали на місцевих виборах.

65-річний міський голова, зі слів Володимира Проскуніна, помер вчора ввечері, 13 жовтня. Останні роки чоловік боровся з онкологією, перебував у Києві на лікуванні.

“Це була людина, життя якої пройшло серед людей. Завдяки його невтомній праці, відповідальності та людяності громада змогла пройти непрості часи, реалізувати важливі проєкти, зміцнити віру в краще майбутнє. Його серце билося в унісон із долею громади.

Він умів надихати на добрі справи. Олександр Іванович впроваджував у життя важливі інноваційні проєкти й ніколи не стояв осторонь проблем громади. Його знали як сумлінну, відповідальну людину, розумного та мудрого керівника”, — йдеться на сторінці Миколаївської громади.

Олександр Гадяцький був міським головою Миколаївки із жовтня 2020 року. З липня 2022 року був у простої, відколи створили Миколаївську міську військову адміністрацію.

Як пише видання “Суспільне. Донбас”, прощання з Олександром Гадяцьким пройде у четвер, 16 жовтня, у селищі Райгородок.