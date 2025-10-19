Померла літня жінка, яка у 2024 році пройшла 10 км з окупованого селища на Донеччині. Фото: поліція Донеччини

На 99-му році життя померла Лідія Степанівна з Очеретиного. Жінка навесні 2024 року самостійно подолала близько 10 кілометрів пішки, залишаючи частково окуповане селище на Донеччині.

Про її смерть на своїй сторінці у соцмережах повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

У квітні 2024 року Лідія Степанівна разом із сином, невісткою та онукою вирішила власними силами вирватися на підконтрольну Україні територію після того, як їхній будинок був зруйнований російськими військами. Дорогою родині довелося розділитися, і 98-річна жінка йшла сама під обстрілами цілий день. За словами правоохоронців, вона кілька разів падала від виснаження, але щоразу підводилася й продовжувала рух. Як розповідали тоді у поліції, жінка трималася на двох палицях та “на характері”.

Поліціянт “Білого янгола” та Лідія Степанівна, 2024 рік. Фото: поліція Донеччини

Після порятунку Лідії Степанівні відновили паспорт, оскільки попередні документи знищили окупанти. Згодом вона виїхала з притулку й переїхала до нового житла, яке придбали благодійники. А в травні 2024 року жінка отримала посвідчення почесної начальниці поїзда — виявилося, що Лідія Степанівна протягом 40 років працювала провідницею на Донецькій залізниці.