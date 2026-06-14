Надія Рибкіна. Фото: Кальчицька громада

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Колишню голову Кальчицької громади Надію Рибкіну заочно засудили за колабораційну діяльність. До початку повномасштабної війни вона майже 16 років очолювала сільраду, у 2020 році втретє виграла місцеві вибори та стала головою громади. Після окупації частини Донеччини посадовиця залишилася на керівній посаді, але вже під контролем загарбників.

Про це йдеться у вироку Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра. Ім’я ж фігурантки журналісти Вільного Радіо знайшли на сайті “Судова влада України”.

На сайті Кальчицької громади Надію Рибкіну досі вказують як голову сільської ради. На сторінці з інформацією про посадовицю йдеться, що вона народилася у селі Кальчик, після школи здобула фах кранівниці у Маріуполі, працювала на підприємстві “Азовмаш”, а згодом — на Кальчицькому кар’єрі. У 2006 році її вперше обрали головою Кальчицької сільради, у 2010 році вона переобралася на другий термін, а у 2020 році очолила новостворену громаду після місцевих виборів.



Скриншот із сайту Кальчицької громади

У матеріалах справи зазначають, що після окупації Кальчика жінка перейшла на бік загарбників та почала працювати у структурах, створених окупаційною владою.

За даними, які містяться у відкритих джерелах та матеріалах слідства, Рибкіна допомагала окупаційній владі організовувати роботу на захопленій території. Також їй закидають передачу російським військовим автомобіля, який перебував на балансі громади, та публічну підтримку дій окупаційної адміністрації.

Надію Рибкіну можна побачити на фотографіях до деяких новин про Кальчицьку громаду. Зазвичай у цих новинах вона дякує росіянам, вітає довгожителів села або бере участь у прийомах місцевих жителів окупаційною адміністрацією.

Надія Рибкіна (у білій шалі) в січні 2025 року приймає жителів Кальчицької громади. Фото з окупаційних джерел

У березні 2023 року посадовиці заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Слідчі підтвердили, що фігурантка обіймає незаконну посаду.

Надію Рибкіну визнали винною у колабораційній діяльності. Суд призначив їй покарання у вигляді трьох років і шести місяців позбавлення волі. Справу розглядали за відсутності обвинуваченої.

Також засудженій заборонили протягом десяти років обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, установах та організаціях незалежно від форми власності.

Окрім цього, суд постановив конфіскувати майно Рибкіної. Зокрема, під арештом залишається третина квартири, яка їй належить.

Оскільки вирок ухвалили заочно, строк покарання почнуть рахувати з моменту затримання засудженої.



Раніше ми розповідали про інших посадовців Кальчицької громади, які могли перейти на бік окупаційної влади.